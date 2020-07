Suzano promove iniciativas para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores durante a pandemia

Por meio de lives, vídeo aulas e webinars, adesão a programas da área de Qualidade de Vida da companhia cresceu 50% no isolamento social

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, desenvolveu uma série de estratégias e ações para contribuir e preservar a saúde mental e física dos seus colaboradores e familiares, mesmo à distância. Por meio da área de Saúde e Qualidade de Vida, a companhia adaptou diversos programas para o momento atual, para que possam ser acompanhados online, seja por lives, vídeo aulas ou até mesmo webinars.

Uma das principais iniciativas é o Disque Viver Bem. O programa, dividido entre os pilares de saúde mental, física e financeira, conta com profissionais disponíveis para atendimento 24 horas, como psicólogos, nutricionistas, personal trainers, advogados entre outros. Na proposta original, os atendimentos são realizados via telefone, mas atualmente o programa disponibiliza também webinars, em parceria com a Auster – empresa que conduz o projeto –, sobre saúde mental e conflitos familiares, entre outros temas. A adesão ao programa tem sido bastante expressiva, o que levou a um aumento de 50% nos atendimentos ativos de fevereiro a abril.

Considerando o pilar da saúde mental, que merece atenção redobrada nesse momento, a Suzano oferece uma série de webinars, além dos que estão na programação do Disque Viver Bem, para a troca de informações, boas práticas, orientações e reflexões que auxiliam a enfrentar o cenário atual de forma positiva. A companhia também disponibiliza, por meio de aplicativo, a técnica de mindfulness, que chega a ter em média 180 participantes por aula.

O estímulo à leitura também faz parte das ações para tornar o isolamento social mais agradável. Por meio da plataforma online do “Espaço Ecofuturo by Pólen” – onde os colaboradores já se cadastravam para realizar os empréstimos de livros nos espaços físicos – o usuário pode indicar a obra que gostaria de ler no formato digital. Caso o livro já não esteja no acervo, é enviado um link para acesso ao título na Google Play Livros. Entre os assuntos mais buscados estão Psicologia, Literatura, História, entre outros.

Além dos programas que buscam preservar o lado emocional, os colaboradores também recebem suporte para cuidar da saúde física. Eles têm à disposição, por exemplo, a orientação online de nutricionistas que dão dicas para manter a alimentação saudável, além da aula de ginástica laboral, que possui em média 80 participantes por aula. A programação pensada para manter os cuidados com o corpo também inclui o compartilhamento de treinos para os integrantes dos grupos de corrida da empresa.

“Nesse momento, nosso comprometimento enquanto empresa vai muito além do desenvolvimento profissional dos colaboradores. Entendemos que é nosso dever dar suporte e oferecer alternativas que contribuam com o equilíbrio emocional das pessoas”, diz Dr°. Danilo Garcia de Araújo, Gerente de Saúde Ocupacional da área de Saúde e Qualidade de Vida da Suzano. “Por meio da adaptação dos nossos programas, buscamos fortalecer o espírito coletivo e mostrar aos nossos colaboradores que eles não estão sozinhos”, acrescenta.

