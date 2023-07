Papel Higiênico Mimmo® lança campanha da marca e dinâmica com Lore Improta e time de influenciadores

Com foco no cuidado com a família, a marca evidencia o maior rendimento e melhor custo-benefício do produto por meio de filme e ação nas redes sociais

A marca de papéis higiênicos Mimmo®, a mais presente nos lares brasileiros*, acaba de lançar sua campanha que conta com um filme e ativação nas redes sociais com Lore Improta e time de influenciadores. A campanha se inicia em junho e também terá ações no perfil do Instagram oficial da marca (@ursinhomimmo), que tem como proposta levar carinho para os lares através de produtos de qualidade, que cuidam da família e do bolso.

O filme explorará, com ajuda do personagem ursinho Mimmo®, o território da marca, focando no maior rendimento do produto, resultado de matéria-prima de qualidade e do exclusivo picote inteligente ”corte aqui”, que indica a quantidade ideal para o uso, e no melhor custo-benefício para as famílias brasileiras. A campanha foi desenvolvida pela agência MullenLowe Brasil em parceria com a produtora Damasco Filmes.

Lore Improta

Além da Lore Improta, a ativação contará com outros influenciadores de peso abordando o carinho com a família através da conscientização de decisões de maior rendimento e melhor custo-benefício. “O cuidado com a família e a rotina familiar mostrados pelos influenciadores, refletem nossa mensagem principal e junto com nosso mascote ursinho Mimmo®, por meio do filme, reforça o porquê somos uma excelente escolha para os lares brasileiros”, cita Débora Bertolozzi, gerente executiva de marketing na Suzano.

Papel higiênico Mimmo®

O papel higiênico Mimmo® faz parte do portfólio de marcas da Unidade de Bens de Consumo da Suzano, que atua na linha de bens de consumo desde 2017. Além de Mimmo®, a companhia possui em seu catálogo marcas como Scala®, Max Pure®, a recém adquirida Neve® e as licenciadas Scott Duramax® e Kleenex®. Com a aquisição da linha tissue da Kimberly-Clark Brasil, a Suzano se torna líder do mercado nacional de papéis higiênicos em valor transacionado com participação de mercado de 24,3%, de acordo com a consultoria Nielsen.

Assista o filme: https://www.youtube.com/watch?v=5fuBaLCX_RA

*Em pesquisa realizada pela NielsenQ e ABRAS em 2022

Sobre a Suzano



A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.

Ursinho Mimmo®