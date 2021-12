“CNN Séries Originais” volta para mais uma temporada inédita em 2022

A estreia será com a série “Vinhos de Portugal:Tradição e Tecnologia”, no dia 8 de janeiro

O programa *”CNN Séries Originais”* volta à grade da *CNN Brasil* para mais uma temporada com documentários e séries sobre assuntos relevantes, que serão apresentados durante todo o ano de 2022. A primeira série, “Vinhos de Portugal: Tradição e Tecnologia”, estreia no dia 8 de janeiro, com apresentação da âncora da *CNN Brasil, Elisa Veeck*.

“Vinhos de Portugal:Tradição e Tecnologia”

A equipe viajou de *Porto*, no norte do país, ao *Alentejo*, no sul, por algumas das principais regiões vinícolas de Portugal, para entender por que o vinho português vem conquistando cada vez mais o mercado mundial. “A gente viajou mais de 1.500 quilômetros por lugares deslumbrantes, parecem até desenho, e tem plantação de uva em todos os cantos”, conta a apresentadora. Segundo ela, seja em uma rodovia federal ou em uma estradinha de terra, é possível ver pela janela do carro que os parreirais estão por toda parte.

Em vinícolas centenárias, as gravações mostram a revolução tecnológica que transformou Portugal no maior consumidor de vinhos per capita do mundo, com cada português bebendo, em média, 50 litros ao ano. O negócio é uma importante fonte de renda não só para os produtores portugueses, mas também para empresários brasileiros.”É fascinante compreender as diferenças entre as uvas, aprender sobre o que é tanino, o que é acidez, como são identificadas as notas, quais são as madeiras que fazem os barris onde o vinho descansa”, afirma a âncora da CNN Brasil.

Elisa Veeck

A série vai surpreender ao mostrar o vinho do Porto, que é usado pela rainha Elizabeth II nos brindes reais da Coroa Inglesa; uvas cultivadas com areia da praia; barris que descansam ao som de canto gregoriano; e até garrafas que ficam a 30 metros de profundidade dentro de um rio. “Essa condição muda completamente o sabor, é incrível! Tiveram essa ideia ao encontrarem garrafas escondidas dentro de um barco naufragado”, destaca Elisa.

O primeiro dos quatro episódios apresenta os vinhos produzidos nas regiões de *Douro e do Porto*. O segundo, é sobre a tradicional cultura vinícola de *Dão*. No terceiro, o foco estará dividido entre a capital, *Lisboa,* e o *Vale do Tejo*. Por último, o quarto episódio mostra o *Alentejo*, terra dos aveludados e berço do famoso *pêra-manca*, vinho usado no brinde que celebrou a *descoberta do Brasil*.

*Elisa Weeck* viajou por 15 dias para entrevistar enólogos e donos de marcas famosas no mundo do vinho. “A gente vai falar para quem entende tudo, mas também para quem gosta de tomar vinho, mas nem sabe como segurar direito uma taça!”, promete.

“CNN Séries Originais”

* O programa “CNN Séries Originais” irá ao ar aos sábados (21h45), a partir do dia 8 de janeiro de 2022. Horário alternativo: domingos, às 22h30.

