A necessidade do atendimento personalizado às pequenas e médias empresas

Em razão do alto volume de negócios e de empregos que geram em todo o território nacional, é incontestável a importância das pequenas e médias empresas (PMEs) para a economia do País. De acordo com pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) feita com base em dados do Caged, ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência, enquanto os pequenos negócios foram responsáveis por 2,1 milhões de postos de trabalho em 2021, as médias e grandes empresas fecharam o ano com um saldo positivo de 505,4 mil novos empregos.

E o número de PMEs apresenta crescimento: levantamento do Sebrae com base em dados da Receita Federal aponta que, somente em 2021, foram abertas 121,9 mil empresas de pequeno porte no Brasil, número 29% superior ao de 2020, quando foram criadas 94,3 mil. Atualmente, segundo a plataforma de big data Econodata, são cerca de 1,128 milhão de empresas de pequeno porte e quase 116 mil de médio porte no País.

PMEs

Entre as vantagens das PMEs está sua maior capacidade de adaptação em momentos críticos, pois a estrutura desse tipo de empresa, em geral, é mais enxuta, com menos empregados e capital investido. Porém, elas muitas vezes sofrem mais para encontrar opções de crédito, pois têm maior grau de risco. Por isso, ter um apoio financeiro personalizado é fundamental para a sobrevivência desses negócios. As ideias customizadas, no lugar de soluções padrão, ajudam essas empresas a ter um crédito aprovado mais rapidamente e a viabilizar demandas de investimento, de capital de giro, de negócios internacionais, entre outras.

Santander

O Santander, por exemplo, inaugurou recentemente em Registro (SP) e Angra dos Reis (RJ) mais dois polos de atendimento a pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 3 milhões e R$ 30 milhões – ampliando sua estrutura na Rede SP Metropolitana. Com 24 polos atualmente, a Rede é formada pelas regiões do Grande ABCD, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, litoral paulista e o trecho do litoral fluminense que compreende os municípios situados entre Parati e Angra dos Reis. Os chamados polos PMEs reúnem especialistas em soluções financeiras para empresas e garantem maior capilaridade para a operação do banco.

A forte presença de indústrias, comércio e serviços nas diferentes regiões da Rede e o modelo pioneiro de atendimento do Banco – que disponibiliza gerentes para visitas periódicas às empresas – estabelecem uma relação próxima e duradoura com as PMEs, na medida em que conhecem a fundo suas demandas mais particulares. A proposta de atendimento nos polos é definida pela visita dos profissionais do banco às empresas. Este modelo de atuação permite que os gerentes visitem e conheçam as atividades de seus clientes e ofereçam as melhores soluções para cada necessidade. Indicadores internos do Santander mostram que a presença física contribui para que o empresário viabilize mais negócios com o banco e agregue valor à empresa. Trata-se de um modelo que, de largada, gera mais satisfação ao cliente e isso vai aumentando conforme ele tem respostas às suas demandas.

A estrutura dos polos começou em 2016, com uma agência em Guarulhos, na Grande São Paulo. No início de 2020, já eram 190 pontos. Hoje, com o foco do banco voltado também à interiorização, já são 218 polos nas cinco regiões do Brasil. Os clientes PMEs do Santander já representam 13,6% da carteira do Banco, segundo o balanço do primeiro trimestre de 2022 divulgado no final de abril, com um aumento de 12,2% na carteira de crédito para PMEs em março deste ano, se comparado a igual mês do ano passado. Acreditamos que continuaremos a registrar em 2022 números positivos nesse segmento que tanto contribui para a economia do nosso país.

Por Javier Garcia Verdous, superintendente executivo da Rede SP Metropolitana do Santander Brasil