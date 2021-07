Reality sobre empreendedorismo feminino encerra as gravações com participação de empresária joseense

– Casa das Empreendedoras será exibido a partir de agosto –

Telma dos Santos empresária de São José dos Campos e outras 16 lideranças femininas do Brasil encerraram a participação das gravações da Casa das Empreendedoras, reality sobre empreendedorismo feminino que será exibido em tv aberta entre agosto e setembro.

A CEO da Raiz Latina, empresa de cosmética capilar ao lado das outras participantes do reality ficaram confinadas em uma casa em Trancoso, na Bahia. Elas passaram por diversas experiências, vivências e aprendizados diários por uma semana. Com incentivo de coach e outras especialistas convidadas, as empresárias se conectaram e viveram momentos transformadores de experiências em grupos.

Telma dos Santos, CEO da Raiz Latina

“Este reality não elimina ninguém e nem há premiação em dinheiro. O objetivo é trocar experiências, é mostrar como as mulheres enfrentam desafios diários para ter e manter o seu negócio. Eu diria que o prêmio final é vermos que as empresárias não estão sozinhas, que mesmo concorrentes podemos nos conecta, melhorar nossas performances, nos reinventar e fazer negócios e gerar novos produtos. O programa é um grande aprendizado”, comentou Telma dos Santos, CEO da Raiz Latina.

Empresárias participantes do reality Casa das Empreendedoras durante gravações em Trancoso, na Bahia-Foto:Divulgação

Os ensinamentos com os especialistas envolvem vendas, gestão financeira, investimento pessoal, marketing, branding, entre outros. Diante dos ensinamentos, Telma dos Santos destaca três bons momentos com as palestrantes, entre elas: Dani Amaral que incentiva a superação e é focada em vendas, a coach Lilian Batistela que fala sobre mudança pessoal e Geralda Francisca, personal stylist que abordou a valorização pessoal.

Casa das Empreendedoras

“Entrei na Casa das Empreendedoras pensando em conhecer pessoas de várias áreas e fazer negócio e saio vendo que além do que eu desejava, somos pessoas transformadoras, que podemos fazer diferença sempre, dentro da nossa rotina de trabalho e fazer este país crescer economicamente”, relatou a empresária.

TV Bandeirantes

A nova temporada do reality sobre empreendedorismo e momentos transformadores sob o comando da apresentadora e idealizadora do programa Renata Rado, tem exibição prevista entre agosto e setembro, na TV Bandeirantes de São Paulo, das 7h às 8h. O programa também poderá ser conferido pelo Youtube. No último capítulo será apresentada a equipe que mais se destacou nas dinâmicas em grupo. Até lá, confira alguns momentos das gravações no instagram: @casadasempreendedoras