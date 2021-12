DESTAQUE: ESSÊNCIA BRASILEIRA NO FUTEBOL DA CHINA

PAULO DE FREITAS, um brasileiro fazendo história na Ásia, assim tem sido a trajetória do treinador como ” Head Coach ” dos treinadores Chineses , e os resultados de Meijiang têm sido destaque na Província Chinesa Nossa equipe do Jornal Joseense tentou contato com o treinador , mas não obteve sucesso, as informações vieram da Assessoria CH.

FUTEBOL DA CHINA

Indo para o 4° ano na China , o treinador está totalmente familiarizado com o futebol e os costumes chineses. PAULO é um estudioso do futebol , Licenciado pela CBF com a Licença A muito inteligente e principalmente um líder nato , ELE , consegue fazer o chinês entender o que quer , expressa palavras em chinês, eles obedecem e executam ( PAULO é Mestre como muitos chamam ele ) . Respeitado por todos , faz questão de não deixar perder a essência do futebol brasileiro, permite que o jogador tenha criatividade nas jogadas ,mesmo que errem , incentiva que tente novamente.

PAULO DE FREITAS

Paulo sempre diz ,não venço sozinho , sempre comenta daqueles que O ajudam , foi citado o nome de Silvio ( prep de goleiros) , Wu ( Analista de desempenho) e de um grande amigo e parceiro destes anos , Janio da Silva ( Diretor da Empresa Lh Sports ) Foi um ano muito satisfatório, com resultados surpreendentes , e que Paulo dará continuidade em 2022, como ele fala sempre ” só trabalho resolve ” e tem que ter fome de Vencer ; estes são os lemas do Coach. Ficamos muito gratos da atenção dispensada W.F.N e que nosso Professor continue brilhando e deixando seu Legado na Ásia.