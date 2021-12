GI GROUP TEM MAIS DE SETE MIL VAGAS DE EMPREGO PARA TODO O PAÍS

As oportunidades são para diversos cargos como analista de marketing, auxiliar de logística, consultor de vendas, entre outros

Quem está em busca de emprego pode se candidatar para os processos seletivos sob responsabilidade do Gi Group Brasil, um dos líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho.

São mais de sete mil vagas distribuídas pelas regiões de Belém/PA (122); Belo Horizonte/MG (557); Campinas/SP (206); São Paulo/SP (2212); Curitiba/PR (275); Fortaleza/CE (91); Joinville/SC (246); Manaus/AM (50); Parauapebas/PA (77); Porto Alegre/RS (209); Recife/PE (88); Rio de Janeiro/RJ (374); Salvador/BA (265); São José dos Campos/SP (187) e cerca de 2.500 vagas por diversas outras localidades.

Entre os cargos estão disponíveis empregos como Ajudante de Produção Industrial; Analista de Almoxarifado; Analista de Marketing; Analista de Qualidade; Assistente Administrativo; Assistente de Estoque; Assistente de Faturamento; Assistente de Transportes; Assistente de Vendas; Atendente de Loja; Auxiliar de Atendimento; Auxiliar de Departamento Pessoal; Auxiliar de E nfermagem; Auxiliar de Logística; Auxiliar de Operações; Auxiliar de Produção; Conferente; Consultor Comercial; Consultor de Vendas; Coordenador de Logística; Eletricista Industrial; Engenheiro de Projetos; Entregador de Encomendas; Motorista Carreteiro; Motorista Manobrista; Operador de Empilhadeira; Operador de Loja; Operador de Produção Líder; Pesquisador; Promotor de Vendas; Separador e Conferente; Supervisor de Logística; Técnico de Empilhadeira; Técnico de Enfermagem; Técnico de Segurança do Trabalho; Tratorista; Vendedor.

Os benefícios podem variar de acordo com o cargo e os principais oferecidos são: assistência médica; assistência odontológica; vale refeição e vale transporte.

Os interessados podem conferir os detalhes sobre as vagas no site www.contratando.com.br

Gi Group

Sobre o Gi Group – Gi Group é um dos líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho, com forte destaque nas atividades de Recrutamento e Seleção, Administração de Temporários, Programas de Estágios, Projetos de Terceirização (BPO – Business Pro cess Outsourcing), Marketing Promocional, Treinamento e Consultoria em Desenvolvimento Organizacional. No início de 2007, o Gi Group começou o seu programa de internacionalização, que o levou a estar hoje presente em 58 países da Europa, América e Ásia. A companhia também é membro corporativo global da WEC – World Employment Confederation. O Gi Group tem faturamento de 2,5 bilhões de euros e atende mais de 20.000 empresas por meio de 650 filiais em todo o mundo e mais de 4.500 funcionários diretos. No Brasil desde 2008, o Gi Group possui 21 filiais espalhadas por todo o território do País.