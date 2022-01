Clube Esperia sedia a primeira edição da Copa São Paulo de Tênis para Adultos e Seniors

O Clube Esperia será o palco de uma importante competição do Tênis paulistano: a Copa Antenor Zuchetto, a Copa São Paulo para Adultos e Seniors, que acontece de 22 a 25 de janeiro e terá provas de simples e duplas. Podem participar tenistas de 29 a 70 anos, nas categorias masculino e feminino. O evento foi anunciado pela Federação Paulista de Tênis no dia 6 de janeiro e as inscrições foram prorrogadas até dia 14.

Clube Esperia

O nome do torneio é uma homenagem ao Sr. Antenor Zuchetto que, além de nosso associado, foi incentivador e formador de tenistas no estado de São Paulo. Infelizmente, o Sr. Antenor faleceu em março de 2021 aos 90 anos de idade.

Sr. Antenor Zuchetto

Antenor Zuchetto Foto:Arquivo Clube Esperia

Segundo a FPT, os campeões de simples serão sorteados com ingressos para as semifinais ou finais do Rio Open 2022. Além disso, serão distribuídos brindes para todos os participantes.

Federação Paulista de Tênis

As inscrições e outras informações podem ser obtidas no site da Federação Paulista de Tênis https://www.tenispaulista.com.br.