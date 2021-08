Rayssa Leal é campeã da SLS Salt Lake City (EUA)

Com título e terceiro lugar, Rayssa Leal (Street) e Rony Gomes (Vertical) colocaram o skate brasileiro no pódio da Street League Skateboarding (SLS) e do Tony Hawk’s Vert Alert, respectivamente, neste sábado (28), em Salt Lake City, Utah (EUA). Pâmela Rosa (4ª), Kelvin Hoefler (4º), Felipe Gustavo (5º) e Filipe Mota (7º) também representaram o skate nacional nas finais da SLS.

SLS Salt Lake City

Confira um resumo dos eventos!

Street League

Rayssa Leal



O segundo título na Street League Skateboarding de Rayssa saiu na última manobra da final. Rayssa somou a maior nota do skate feminino no evento (8.5) e com ela passou da terceira para a primeira colocação. A competição foi a primeira da brasileira após a prata nas Olimpíadas de Tóquio.

A japonesa Funa Nakayama ficou com o 2º lugar, somando 20.7 pontos, e a holandesa Roos Zwetsloot ficou com a 3ª posição, com 19.6.

Pâmela Rosa somou 16.4 pontos, deixando o skate nacional com duas representantes entre as quatros melhores da competição.

No masculino, Kelvin Hoefler fechou o evento na 4ª posição, com 23.6 pontos. Felipe Gustavo totalizou 14.2 pontos, ficando com o 5º lugar, e Filipe Mota somou 5.2, fechando o evento na 7ª posição.

Classificatórias



Nas classificatórias, que rolaram sexta, Rayssa Leal (2ª – 17,7 pontos) e Pâmela Rosa (5ª – 13.4) ficaram com a 2ª e a 5ª posição, respectivamente, avançando para a final entre as 8 melhores.

Leticia Bufoni terminou na 10ª posição, com 10,1 pontos, e Marina Gabriela foi a 11ª, com 7,6.

No masculino, Kelvin Hoefler (4º – 24,5 pontos), Felipe Gustavo (5º – 23.2) e Filipe Mota (8º – 21.5) garantiram lugar entre os 8 melhores e seguiram para a decisão.

Lucas Rabelo (14º – 19.8), Carlos Ribeiro (15º – 19.0) e Luan Oliveira (16º – 18.6) também representaram o skate brasileiro.

Formato



Nas classificatórias, a competição teve como formato 1 volta de 45 segundos e 4 tentativas de manobra. A pontuação final de cada skatista foi composta pela somatória das 3 maiores notas.

Nas finais, após a volta e as 4 tentativas de manobra, as quatro primeiras colocadas ainda tiveram mais 2 tentativas de manobra. A pontuação final ainda foi composta pelas 3 melhores notas.

Confira a classificação final da SLS Salt Lake City!



Feminino

1ª – Rayssa Leal (BRA) – 21.0

2ª – Funa Nakayama (JAP) – 20.7

3ª – Roos Zwetsloot (HOL) – 19.6

4ª – Pâmela Rosa (BRA) – 16.4

5ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 12.5

6ª – Mariah Duran (EUA) – 12.3

7ª – Momiji Nishiya (JAP) – 10.6

8ª – Candy Jacobs (HOL) – 6.9

Masculino

1ª – Gustavo Ribeiro (POR) – 27.6

2ª – Nyjah Huston (EUA) – 27.2

3ª – Alex Midler (EUA) – 25.4

4ª – Kelvin Hoefler (BRA) – 23.6

5ª – Felipe Gustavo (BRA) – 14.2

6ª – Jamie Foy (EUA) – 7.4

7ª – Filipe Mota (BRA) – 5.2

8ª – Chris Joslin (EUA) – 1.1

Tony Hawk´s Vert Alert

Além do 3º lugar de Rony Gomes, o francês Edouard Damestoy, campeão, e o norte-americano Jimmy Wilkins, na 2ª posição, fecharam o pódio.

No feminino, o pódio foi formado pela britânica Sky Brown (1ª), pela norte-americana Bryce Wettstein (2ª) e pela japonesa Kihana Ogawa (3ª).

Jimmy Wilkins e Sky Brown ainda levaram o título da categoria Best Trick.

Bob Burnquist, Sandro Dias e Lincoln Ueda também representaram o skate nacional nas apresentações que rolaram na sexta (27) com mais algumas lendas do skate mundial. Nomes como Tony Hawk, Christian Hosoi, Steve Caballero, entre outros.