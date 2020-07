No mundo acelerado de hoje, Carlos Lula define que o estresse crônico é comum, mas sua mente e seu corpo podem pagar um preço alto. Aprenda a reconhecer o estresse avassalador – e o que você pode fazer sobre isso.

O que é estresse?

O estresse é a maneira do seu corpo responder a qualquer tipo de demanda ou ameaça. Quando você sente o perigo – seja real ou imaginário -, as defesas do corpo entram em alta velocidade em um processo rápido e automático, conhecido como reação de “luta ou fuga” ou “resposta ao estresse”.

O Carlos Lula explica que a resposta ao estresse é a maneira do corpo de protegê-lo. Ao trabalhar corretamente, ajuda a manter o foco, a energia e o alerta. Em situações de emergência, o estresse pode salvar sua vida – dando-lhe força extra para se defender, por exemplo, ou estimulando-o a pisar no freio para evitar um acidente de carro.

O estresse também pode ajudá-lo a enfrentar desafios. É o que mantém você alerta durante uma apresentação no trabalho, aprimora sua concentração ao tentar o lance livre vencedor de um jogo ou o leva a estudar para um exame quando prefere assistir TV. Mas, além de um certo ponto, o estresse deixa de ser útil e começa a causar grandes danos à sua saúde, humor, produtividade, relacionamentos e qualidade de vida.

De acordo com Carlos Lula , se você frequentemente se sente exausto e oprimido, é hora de tomar medidas para recuperar o equilíbrio do sistema nervoso. Você pode se proteger – e melhorar a maneira como pensa e se sente – aprendendo a reconhecer os sinais e sintomas do estresse crônico e tomando medidas para reduzir seus efeitos nocivos.

Resposta de luta ou fuga: o que acontece no corpo

Quando você se sente ameaçado, seu sistema nervoso responde liberando uma avalanche de hormônios do estresse, incluindo adrenalina e cortisol, que despertam o corpo para ações de emergência. Seu coração bate mais rápido, os músculos se contraem, a pressão arterial aumenta, a respiração acelera e seus sentidos se tornam mais aguçados. Essas mudanças físicas aumentam sua força e resistência, aceleram seu tempo de reação e aprimoram seu foco – preparando-o para lutar ou fugir do perigo em questão.

Os efeitos do estresse crônico

Seu sistema nervoso não é muito bom em distinguir entre ameaças emocionais e físicas. Carlos Lula diz: Se você está super estressado com uma discussão com um amigo, com um prazo de trabalho ou com uma montanha de notas, seu corpo pode reagir com tanta força quanto se você estivesse enfrentando uma verdadeira situação de vida ou morte. E quanto mais seu sistema de estresse de emergência for ativado, mais fácil será o acionamento, dificultando o desligamento.

Se você costuma se estressar com frequência, como muitos de nós no mundo exigente de hoje, seu corpo pode existir em um estado elevado de estresse na maioria das vezes. E isso pode levar a sérios problemas de saúde. O estresse crônico interrompe quase todos os sistemas do seu corpo. Pode suprimir o sistema imunológico, perturbar o sistema digestivo e reprodutivo, aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame e acelerar o processo de envelhecimento. Pode até religar o cérebro, deixando-o mais vulnerável à ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental.

Os problemas de saúde causados ​​ou exacerbados pelo estresse incluem:

Depressão e ansiedade Dor de qualquer tipo Problemas de sono Doenças autoimunes Problemas digestivos Condições da pele, como eczema Doença cardíaca Problemas de peso Questões reprodutivas Problemas de pensamento e memória

Sinais e sintomas de sobrecarga de estresse

A coisa mais perigosa sobre o estresse é a facilidade com que ele pode surgir em você. Você se acostuma com isso. Começa a parecer familiar, até normal. Você não percebe o quanto isso está afetando você, mesmo que tenha um preço alto. É por isso que é importante estar ciente dos sinais e sintomas comuns de sobrecarga de estresse.

Sintomas cognitivos:

Problemas de memória

Incapacidade de concentração

Julgamento pobre

Vendo apenas o negativo

Pensamentos ansiosos ou acelerados

Preocupação constante

Sintomas emocionais:

Depressão ou infelicidade geral

Ansiedade e agitação

Humor, irritabilidade ou raiva

Sentindo-se sobrecarregado

Solidão e isolamento

Outros problemas de saúde mental ou emocional

Sintomas físicos:

Dores e dores

Diarréia ou constipação

Náusea, tontura

Dor no peito, ritmo cardíaco acelerado

Perda do desejo sexual

Gripes ou resfriados freqüentes

Sintomas comportamentais:

Comer mais ou menos

Dormindo muito ou pouco

Retirada de outras pessoas

Procrastinar ou negligenciar responsabilidades

Usando álcool, cigarros ou drogas para relaxar

Hábitos nervosos (por exemplo, roer unhas, andar de um lado para o outro)

Causas de estresse

As situações e pressões que causam estresse são conhecidas como estressores. Geralmente pensamos nos estressores como negativos, como um horário de trabalho exaustivo ou um relacionamento difícil. No entanto, qualquer coisa que coloque altas demandas em você pode ser estressante. Isso inclui eventos positivos, como casar, comprar uma casa, frequentar a faculdade ou receber uma promoção.

Obviamente, nem todo estresse é causado por fatores externos. Carlos Lula define O estresse também pode ser interno ou auto-gerado, quando você se preocupa excessivamente com algo que pode ou não acontecer, ou tem pensamentos irracionais e pessimistas sobre a vida.

Finalmente, o que causa estresse depende, pelo menos em parte, da sua percepção dele. Algo estressante para você pode não perturbar outra pessoa; eles podem até gostar. Enquanto alguns de nós têm pavor de ficar na frente das pessoas para tocar ou falar, por exemplo, outros vivem sob os holofotes. Onde uma pessoa vive sob pressão e tem um desempenho melhor diante de um prazo apertado, outra será encerrada quando as demandas de trabalho aumentarem. E, embora você possa gostar de ajudar a cuidar de seus pais idosos, seus irmãos podem achar as demandas de cuidar esmagadoras e estressantes.

As causas externas comuns de estresse incluem:

Principais mudanças na vida

Trabalho ou escola

Dificuldades de relacionamento

Problemas financeiros

Estar muito ocupado

Filhos e família

As causas internas comuns de estresse incluem:

Pessimismo

Incapacidade de aceitar incertezas

Pensamento rígido, falta de flexibilidade

Conversa interna negativa

Expectativas / perfeccionismo irrealistas

Atitude de tudo ou nada

Os 10 principais eventos estressantes da vida

De acordo com a Holmes and Rahe Stress Scale, amplamente validada, estes são os dez principais eventos estressantes da vida de adultos que podem contribuir para a doença:

Morte de um cônjuge Divórcio Separação do casamento Prisão Morte de um familiar próximo Lesão ou doença Casamento Perda de emprego Reconciliação do casamento Aposentadoria

O que é estressante para você?

Qualquer que seja o evento ou situação que esteja estressando você, existem maneiras de lidar com o problema e recuperar seu equilíbrio. Algumas das fontes de estresse mais comuns da vida incluem:

Estresse no trabalho

Embora o estresse no local de trabalho seja normal, o estresse excessivo pode interferir em sua produtividade e desempenho, afetar sua saúde física e emocional e afetar seus relacionamentos e vida doméstica. Pode até determinar a diferença entre sucesso e fracasso no trabalho. Quaisquer que sejam suas ambições ou demandas de trabalho, existem medidas de Carlos Lula que você pode tomar para se proteger dos efeitos prejudiciais do estresse, melhorar sua satisfação no trabalho e aumentar o seu bem-estar dentro e fora do local de trabalho.

Perda de emprego e estresse no desemprego

Perder um emprego é uma das experiências mais estressantes da vida. É normal sentir raiva, mágoa ou depressão, luto por tudo o que você perdeu, ou ansiedade pelo que o futuro reserva. A perda de emprego e o desemprego envolvem muitas mudanças ao mesmo tempo, o que pode abalar seu senso de propósito e auto-estima. Embora o estresse possa parecer esmagador, existem muitas etapas que você pode tomar para sair desse período difícil mais forte, mais resistente e com um renovado senso de propósito.

Estresse financeiro

Muitos de nós, de todo o mundo e de todas as esferas da vida, estamos tendo que lidar com o estresse financeiro e a incerteza neste momento difícil. Se seus problemas resultam de perda de trabalho, aumento da dívida , despesas inesperadas ou uma combinação de fatores, a preocupação financeira é um dos estressores mais comuns na vida moderna. Mas existem maneiras de superar esses tempos econômicos difíceis, aliviar o estresse e a ansiedade e recuperar o controle de suas finanças.

Estresse do cuidador

As demandas de cuidar podem ser esmagadoras, especialmente se você sentir que está louco ou tiver pouco controle sobre a situação. Se o estresse de cuidar é deixado descontrolado, isso pode afetar sua saúde, relacionamentos e estado de espírito – eventualmente levando ao esgotamento. No entanto, há muitas coisas que você pode fazer para controlar o estresse de cuidar e recuperar um senso de equilíbrio, alegria e esperança em sua vida.

Luto e perda

Lidar com a perda de alguém ou de algo que você ama é um dos maiores estressores da vida. Muitas vezes, a dor e o estresse da perda podem parecer esmagadores. Você pode experimentar todo tipo de emoções difíceis e inesperadas, de choque ou raiva a descrença, culpa e tristeza profunda . Embora não exista uma maneira certa ou errada de lamentar, existem maneiras saudáveis ​​de lidar com a dor que, com o tempo, pode aliviar sua tristeza e ajudá-lo a aceitar sua perda, encontrar um novo significado e seguir em frente com sua vida.

Quanto estresse é demais?

Devido ao dano generalizado que o estresse pode causar, é importante conhecer seu próprio limite. Mas o quanto o estresse é “demais” difere de pessoa para pessoa. Algumas pessoas parecem capazes de dar um soco na vida, enquanto outras tendem a desmoronar diante de pequenos obstáculos ou frustrações. Algumas pessoas até prosperam com a emoção de um estilo de vida estressante.

Fatores que influenciam seu nível de tolerância ao estresse incluem:

Sua rede de suporte . Uma forte rede de amigos e membros da família é um enorme amortecedor contra o estresse. Quando você tem pessoas com quem pode contar, as pressões da vida não parecem tão esmagadoras. Por outro lado, quanto mais solitário e mais isolado você estiver, maior será o risco de sucumbir ao estresse.

Seu senso de controle . Se você tem confiança em si mesmo e sua capacidade de influenciar os eventos e perseverar nos desafios, é mais fácil lidar com o estresse. Por outro lado, se você acredita que tem pouco controle sobre sua vida – que está à mercê de seu ambiente e circunstâncias -, é mais provável que o estresse o atrapalhe.

Sua atitude e perspectivas . A maneira como você vê a vida e seus inevitáveis ​​desafios faz uma enorme diferença na sua capacidade de lidar com o estresse. Se você geralmente é esperançoso e otimista, ficará menos vulnerável. Pessoas resistentes ao estresse tendem a aceitar desafios, ter um senso de humor mais forte, acreditar em um propósito mais elevado e aceitar a mudança como uma parte inevitável da vida.

Sua capacidade de lidar com suas emoções . Se você não sabe se acalmar e se acalmar quando se sente triste, zangado ou perturbado, é mais provável que fique estressado e agitado. Ter a capacidade de identificar e lidar adequadamente com suas emoções pode aumentar sua tolerância ao estresse e ajudá-lo a se recuperar da adversidade.

Seu conhecimento e preparação . Quanto mais você souber sobre uma situação estressante, incluindo quanto tempo vai durar e o que esperar, mais fácil será lidar. Por exemplo, se você for à cirurgia com uma imagem realista do que esperar no pós-operatório, uma recuperação dolorosa será menos estressante do que se você estivesse esperando recuperar imediatamente.

Melhorando sua capacidade de lidar com o estresse

Mexa-se . Aumentar o seu nível de atividade é uma tática que você pode empregar agora para ajudar a aliviar o estresse e começar a se sentir melhor. O exercício regular pode elevar o seu humor e servir como uma distração das preocupações, permitindo que você saia do ciclo de pensamentos negativos que alimentam o estresse . Exercícios rítmicos, como caminhar, correr, nadar e dançar, são particularmente eficazes, especialmente se você se exercitar com atenção (concentrando sua atenção nas sensações físicas que experimenta ao se mover).

Conecte-se a outras pessoas . O simples ato de conversar cara a cara com outro ser humano pode desencadear hormônios que aliviam o estresse quando você se sente agitado ou inseguro. Mesmo uma breve troca de palavras gentis ou um olhar amigável de outro ser humano pode ajudar a acalmar e acalmar seu sistema nervoso. Portanto, gaste tempo com pessoas que melhoram seu humor e não deixam suas responsabilidades impedir você de ter uma vida social. Se você não tem relacionamentos íntimos, ou seus relacionamentos são a fonte do seu estresse, priorize a construção de conexões mais fortes e satisfatórias .

Envolva seus sentidos . Outra maneira rápida de aliviar o estresse é envolver um ou mais dos seus sentidos – visão, som, paladar, olfato, tato ou movimento. A chave é encontrar a entrada sensorial que funciona para você. Ouvir uma música edificante faz você se sentir calmo? Ou cheirando café moído? Ou talvez acariciar um animal trabalhe rapidamente para fazer você se sentir centrado? Todo mundo responde às informações sensoriais de maneira um pouco diferente, então experimente descobrir o que funciona melhor para você.

Aprenda a relaxar . Você não pode eliminar completamente o estresse da sua vida, mas pode controlar o quanto isso afeta você . Técnicas de relaxamento, como ioga, meditação e respiração profunda, ativam a resposta de relaxamento do corpo, um estado de descanso que é o oposto polar da resposta de estresse. Quando praticadas regularmente, essas atividades podem reduzir os níveis de estresse todos os dias e aumentar os sentimentos de alegria e serenidade. Eles também aumentam sua capacidade de permanecer calmo e coletado sob pressão.

Coma uma dieta saudável . Os alimentos que você come podem melhorar ou piorar seu humor e afetar sua capacidade de lidar com os estressores da vida. Comer uma dieta cheia de alimentos processados ​​e de conveniência, carboidratos refinados e lanches açucarados pode piorar os sintomas de estresse, enquanto uma dieta rica em frutas e vegetais frescos, proteínas de alta qualidade e ácidos graxos ômega-3, pode ajudá-lo a lidar melhor com altos e baixos da vida.

Descanse . Sentir-se cansado pode aumentar o estresse, fazendo com que você pense irracionalmente. Ao mesmo tempo, o estresse crônico pode atrapalhar o seu sono. Carlos Lula diz Se você está tendo problemas para adormecer ou dormir à noite, há muitas maneiras de melhorar seu sono, para que você se sinta menos estressado e mais produtivo e emocionalmente equilibrado.