Grupo Polar faz campanha interna para reforçar cuidados com a Covid-19

Continue se protegendo, a pandemia ainda não acabou! Esse é o tema da nova campanha de endomarketing do Grupo Polar, voltada à prevenção da Covid-19 e da nova variante ômicron.

Covid-19

Como forma de reforçar, junto aos seus colaboradores, os cuidados que todos devemos ter nesse período, em que os casos da covid-19 e propagação de novos casos da influenza H3N2 não param de crescer, a empresa está com uma forte comunicação interna de conscientização, com materiais off-line (cartazes e adesivos para lembrar as prioridades e cuidados pessoais), alertas sobre reuniões online, além de um vídeo explicativo do médico Vinícius José Anacleto Agostinho, pneumologista do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e da farmacêutica e diretora Liana Montemor.

Outra medida adotada pelo Grupo Polar, a partir deste mês de janeiro, foi o trabalho híbrido, com rodízio das equipes entre expedientes presencial e home office e intensificação do suporte oferecido aos colaboradores no que se refere a orientações médicas e psicológicas, por telefone ou videochamadas, disponibilizadas pelo convênio médico.

Rogério Borges, gerente de marketing

“Para o Grupo Polar, a vida e a saúde de nossos colaboradores estão acima de tudo. Por isso, estaremos sempre buscando formas de colaborar com o bem-estar de todos”, destaca Rogério Borges, gerente de marketing.

E como o Grupo Polar atua fortemente nos processos que envolvem a cadeia fria, inclusive com soluções para o transporte de vacinas, a diretora reforça no vídeo a importância de cada um reforçar os seus cuidados. “Aqui na empresa, não cuidamos apenas uns dos outros, mas também de toda a população. A partir do momento que cada um trabalha em um pedacinho dessa cadeia, entregando produtos e serviços, estamos garantindo a imunização da população e não só o processo da vacinação”, completa Liana Montemor.

De acordo com o médico Vinícius José Anacleto Agostinho, mesmo vacinada, a pessoa não está livre de contrair a covid-19. “A vacina ajuda a reduzir as chances de que a doença evolua para um estágio mais grave, afetando o aparelho respiratório e exigindo intubação. No entanto, é importante manter o uso de máscaras, evitar locais com muita aglomeração de pessoas e continuar higienizando constantemente as mãos com álcool em gel. A nova variante ômicron tem transmissão maior, porém a taxa de letalidade é bem menor”, explica o especialista.

Grupo Polar

Há 20 anos, o Grupo Polar oferece soluções completas em todos os elos da cadeia fria e foi a primeira a desenvolver elementos refrigerantes e equipamentos de monitoramento, além de qualificar embalagens, ambientes, equipamentos e frotas refrigeradas. Integra verticalmente todas as atividades desenvolvidas pelas empresas Polar Técnica, Cibragel e Valida e a loja virtual Polar Store.

É uma das poucas empresas do setor a ter a certificação ISO 9001:2015.

https://grupopolar.com.br.