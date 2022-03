São José Wrestling classifica 10 atletas para o Pan-Americano

A equipe Wresling São José dos Campos conquistou 10 medalhas de ouro, 12 de prata e 12 de bronze no Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado sábado (12) no Teatrão. Participaram da competição, que teve apoio da Prefeitura, cerca de 400 atletas do país, nas divisões adulto (sênior) e sub-17 (cadete).

Todos os campeões por faixa etária, estilo, sexo e peso se classificaram para o Pan-Americano de Wrestling. O torneio continental adulto (que seria realizada em Santiago, no Chile) ocorrerá em Acapulco, no México, de 5 a 8 de maio. Já a competição para atletas até 17 anos será em Buenos Aires (Argentina), de 24 a 26 de junho.

Wresling São José dos Campos

Trinta e nove lutadores joseenses, do Alto Rendimento e programa Atleta Cidadão, representaram a cidade nos 5 tapetes de lutas dispostos na quadra do ginásio, moderno centro de treinamento das categorias de base recém-entregue pela Prefeitura.

Dos 10 medalhistas da equipe joseense que ficaram em 1º lugar, 9 atletas — 6 do naipe femino e 3 do masculino — garantiram vagas no Pan adulto. A jovem lutadora Maria Eduarda Cruz, com o título na categoria 65kg, ganhou o direito de disputar o sub-17.

Medalhas joseenses

Feminino livre

Adulto

Ouro – Kamila Barbosa (50kg), Munique Calasans (59kg), Laís Nunes (62kg), Gabriela Rocha (68kg), Brenda Aguiar (72kg), Ruthy Santos (76kg)

Prata – Karoline Santana (62kg), Meiriele Santos (68kg), Ana Júlia Santos (76kg)

Bronze – Enila Emilly (53kg)

Sub-17

Ouro – Maria Eduarda Cruz (65kg)

Prata – Ana Clara Oliveira (65kg), Fernanda Barbosa (57kg)

Masculino livre

Adulto

Ouro – César Alvan (74kg)

Prata – Daniel Santos (57kg), João Santos (65kg)

Bronze – Renato Patricio (74kg), Gabriel Melo (70kg), Cláudio Calasans Junior (86kg)

Sub-17

Prata – Christopher Segura (48kg), Gabriel Peterson (51kg), Renan Araújo (65kg), Victor Hugo (92kg)

Bronze – Rafael Reis (60kg), Luiz Eduardo (65kg)

Masculino greco-romano

Adulto

Ouro – Gabriel Melo (72kg), Eduard (130kg)

Bronze – Ronison Brandão (86kg), Isaque Conserva (130kg)

Sub-17

Prata – Victor Hugo (92kg)

Bronze – Rafael Reis (60kg), Gabriel Peterson (51kg), Luiz Eduardo (65kg), Abdu Sutar (110kg)

Além de 10 títulos, a equipe joseense conquistou 12 medalhas de prata e 12 de bronze – Foto: Adenir Britto/PMSJC