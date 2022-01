BBB 22: fique por dentro das novidades deste ano

Enfim o BBB chega à sua 22 edição com muitas novidades e mudanças no jogo, com a audiência do BBB 21 a expectativa do público só aumenta e está muito maior esse ano.

O programa irá estrear na próxima segunda-feira (17), mas os preparativos já começaram e é claro que o cuidado com a pandemia está reforçado e todos os cuidados e protocolos serão seguidos.

O que vai mudar esse ano? Como ficará a votação BBB 22?Quem estará no comando do reality show?. São perguntas que o público quer saber é que iremos responder neste post;

Apresentadores do BBB 22

Vamos começar com o apresentador, após Pedro Bial e Marisa Orth, apresentadores da primeira edição, saírem do programa ele passou a ser comandado por Tiago Leifert, porém o mesmo anunciou que não irá mais apresentar o BBB.

Tadeu Schmidt

Dessa forma, no seu lugar entrará o jornalista e ex apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt que já declarou estar super animado com o desafio de apresentar o reality show.

Também terá mudança no CAT BBB, Rafael Portugal deixará o game, o mesmo declarou que não concordou com o contrato de exclusividade da Globo por isso não o renovou, no seu lugar entrará a humorista Dani Calabresa que disse estar empolgada e promete muito humor.

O bate-papo com o eliminado que a gente ama irá continuar, porém agora ficará a cargo de Rafa Kalimann que foi vice campeão do Big Brother Brasil 20, e fará parte da rede BBB junto a Ana Clara e o humorista Rhudson Victor.

Mudanças na casa do Big Brother Brasil

A casa também irá mudar, está passando por muitas reformas, terá nova decoração e novos ambientes, em uma visita ao local Boninho revelou que a um cômodo todo preto.

Além disso, o Vip e a Xepa mudaram de local, agora os dois ficaram um na frente do outro para quem quiser desistir da casa deve apertar o portão que também está diferente.

Esse ano o líder terá mais privilégios.

Terá novidade no cinema do líder, sempre teve este cinema para quem ganha a prova do líder, porém este ano o público poderá assistir o mesmo filme assistido pelo líder na TV aberta. A Globo irá criar a ”Sessão Cinema do Líder”, o filme será exibido às terças-feiras logo após o programa.

Os jogadores poderão fazer compras com suas estalecas para comemorar na festa do líder.

Esse ano, a edição continuará a manter a divisão do elenco que é entre famosos (camarote) e os anônimos (pipoca).

Além do mais, o Big Brother Brasil 22 terá uma programação extra que será comandado por Marcos Mion, o nome do quadro será “Isso a Globo Mostra”, onde irá mostrar todos os momentos do reality show. Quem será que vai virar meme esse ano?

Roteiro do jogo

A cada dia da semana irá acontecer dinâmicas diferentes no jogo como a prova do líder, bate-volta, prova do anjo, jogo da discórdia, imunidade, e muito mais.

Nas segundas-feiras terá o ”fogo no parquinho”, onde os participantes discutem sobre o jogo um do outro.

Nas terças-feiras ocorrem as eliminações onde o competidor deixa a casa após votos da maioria dos jogadores.

Nas quartas-feiras terá a famosa festa do líder que escolhe o que quer na festa e o tema.

Nas quintas-feiras, dia seguinte da festa do líder, terá a prova ao vivo do líder da próxima semana.

Nas sextas-feiras terá a prova do anjo.

Aos sábados, terá um almoço para o ganhador da prova do anjo e à noite terá outra festa.

Aos domingos será a formação do paredão que é formada pelo líder e por votação da maioria da casa, logo após a votação um jogador poderá se salvar fazendo a prova bate volta.

Big Brother Brasil