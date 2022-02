Cidadãos do Futebol se apresentam no Allianz Parque – Cesar Sampaio, Ze Roberto, Mauro Silva, Galeano, Sergio e Marcos Assunção

Educação, família e esporte. A soma dessas três potências entraram em campo no último final de semana, no Allianz Parque, em um jogo-exibição com estrelas do mundo da bola e alguns dos jovens que participam do projeto Cidadãos do Futebol. A nova geração de futebolistas pisou pela primeira vez no Allianz para uma partida com a participação de um elenco de ouro formado pelo próprio Cesar Sampaio, Amaral, Zé Roberto, Sérgio, Galeano, Mauro Silva, Washington, Júnior e Marcos Assunção, tendo como árbitro da partida o Sálvio Spindola e comentários de Mauro Betting.

Foto:LUIZ FELIPE

Iniciado em 2017, por iniciativa de Cesar Sampaio, ex-jogador e atual auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futebol, José Ignácio Rivero, ex-vice-presidente do Real Madrid, e dos empresários Mario Miura, Murilo Marques Miura e Edmundo Ferrari, o projeto acontece no Comercial Futebol Clube de Tietê, preparando atletas no interior de São Paulo para o esporte e para a vida profissional.

MAURO BETING E ZE ROBERTO-Foto:LUIZ FELIPE

Além de toda a estrutura esportiva do clube, os 200 jovens atendidos pelo Cidadãos do Futebol contam com a preparação para a vida profissional sendo direcionados como jovens aprendizes (designação dada ao primeiro emprego de adolescentes, a partir dos 14 anos).

Além da sede na cidade de Tietê, o projeto conta com núcleos parceiros espalhados pelo município de São Paulo e outros estados brasileiros, quem apoiam na captação desses talentos. Os núcleos funcionam como verdadeiras plataformas de formação e desenvolvimento para cada participante.

MURILO MARQUES MIURA, MARIO MIURA, JOSE BERENGUER, PAULO REMY GILLET, CESAR SAMPAIO E EDMUNDO FERRARI -Foto:LUIZ FELIPE

Foto:LUIZ FELIPE

Cidadãos do Futebol

Empresas da região apoiam a iniciativa acolhendo os Cidadãos do Futebol nos seus quadros. “A gente quer dar uma oportunidade, seja no esporte, seja no mercado de trabalho”, afirma Sampaio. Segundo o ídolo, hoje padrinho do projeto, é necessário oferecer alternativas para esses jovens.

Com a bola no pé ou a caneta nas mãos eles fazem da Casa do Atleta, centro de convívio dos Cidadãos do Futebol, uma espécie de extensão das suas casas, fortalecendo o senso de família. Para fazer parte do grupo, todos os participantes precisam estar regularmente matriculados na escola.

O Projeto Cidadãos do Futebol mostra como é possível fazer do esporte, da educação e da família, ferramentas de transformação social, esportiva e econômica das mais relevantes.