Detran.SP promove leilões de veículos na região de São José dos Campos

O Detran.SP realiza, entre os dias 16 a 20 de novembro, leilão online de veículos apreendidos por questões administrativas (falta de licenciamento, CNH vencida, apreensão por alcoolemia). Esta primeira etapa do certame deve desafogar mais de 750 veículos nos pátios da região de São José dos Campos. Em todo o Estado de São Paulo já foram realizados 54 leilões.

Leilões de veículos

Os leilões podem ser realizados por diferentes empresas e em várias datas, até que os pátios sejam desafogados. Os eventos são feitos em três modalidades: Veículos com Direito à Documentação (que têm condições de circular normalmente); Veículos com Fim de Vida Útil (para reaproveitamento de peças) e Veículos em fim de Vida Útil (para destruição – sucata).

As inscrições para participação devem ser feitas pelos sites dos leiloeiros, que podem ser acessados pelo portal do Detran – www.detran.sp.gov.br. A empresa solicitará todos os documentos necessários e enviará uma senha ao cidadão para sua participação. Os interessados podem visitar os pátios antes dos leilões para verificar as condições dos veículos, porém há necessidade de agendamento, em função da pandemia de Covid -19.

O comprador só deve efetuar a transferência do veículo para o seu nome, emitindo o novo documento, nos casos de veículos que possam voltar a circular.

Data e local:

16 a 20/11/2020: São José dos Campos

Cuidados necessários para participar:

Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos de pregões. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o link www.detran.sp.gov.br, onde está publicado o edital do pregão. Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro, dados dos veículos, endereço e horário de visitação aos pátios, que pode ser feito antes do pregão para checar as condições dos veículos. É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.

Detran.SP

Empresas que estiverem executando certames ilegais usando o nome do Detran.SP para pregões de veículos devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do Detran.SP, no site www.detran.sp.gov.br.

Imagem de 3D Animation Production Company por Pixabay