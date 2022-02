Comércio de São José está otimista com 2022

Pesquisa ACI/Unitau revela que 74% dos empresários de São José dos Campos esperam um melhor desempenho da economia este ano



Uma boa notícia: o empresário de São José dos Campos está bastante otimista com o desempenho da economia em 2022.

Isso é o que revela a mais recente pesquisa da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos feita em parceria com a Universidade de Taubaté, por intermédio do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais). O levantamento foi feito entre os dias 10 e 26 de janeiro e ouviu 85 empresários, com lojas instaladas em grandes eixos comerciais da cidade: imediações da praça Afonso Pena, Calçadão da Rua 7, eixo da Avenida Andrômeda (região sul) e nos shoppings Centro e Vale Sul.

ACI/Unitau

Os números da pesquisa ACI/Unitau apontam que 74% dos entrevistados estão esperando um desempenho melhor na economia em 2022, com 62,96% se declarando otimistas e 11,11% dizendo estar muito otimistas. Outros 23,4% esperam um ano igual e 2,47% se declararam pessimistas.

ACI de São José dos Campos

Para a ACI de São José dos Campos, o resultado do levantamento é positivo após dois anos turbulentos na economia, reflexo da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. “Após um período de muita incerteza em razão da covid-19, 2021 já desenhou um cenário melhor, que, com certeza, contribuiu para essa otimismo do empresário de São José dos Campos. Tivemos um saldo bastante positivo de empresas abertas na região no ano passado, o comércio registrou índices positivos de venda e tudo isso forma uma base sólida para enfrentarmos os desafios de 2022”, disse Eliane Maia, presidente da ACI.

O levantamento ACI/Unitau também mediu o desempenho do comércio no Natal, com resultados bastante positivos.

A maior dos lojistas entrevistados comemorou o patamar de vendas, com 67,9% deles classificando o volume como bom e 8,64% considerando as vendas excelentes. O que soma 76,54% de aprovação, frente a 19,75% que acharam as vendas ruins e 3,71% que se declararam bastante pessimistas. Mais: 38,27% dos entrevistados apontaram ainda que as vendas de 2021 foram melhores que o patamar alcançado no Natal de 2020, quando as lojas funcionaram sob regras rígidas de horário e limitação de público, frente a 33,33% que classificaram as vendas como iguais. Frente às vendas de 2019, o otimismo foi bem menor.

Tíquete

A pesquisa também revelou que os consumidores optaram, nas lojas, por gastar um tíquete médio de R$ 101 a R$ 200 (33,33%), segundo de um valor entre R$ 51 e R$ 100 (30,86%). Acima de R$ 201 ficaram 25% dos consumidores. Em número de presentes, a maioria dos consumidores, segundo os lojistas, optou por duas compras (44,44%). A forma de pagamento preferida foi o cartão de crédito (50,62%), seguida do cartão de débito (44,44%).