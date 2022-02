Nova parceria no Prato Food Hall

A partir do dia 11/02 o Prato Food Hall, localizado no Jardim Aquárius em São José dos Campos, contará com uma nova parceria que promete ser sucesso!

Os rótulos da BROWe! Cervejaria, passarão a compor a carta de cervejas do restaurante. A BROWe! é uma microcervejaria que nasceu com o intuito de compartilhar bons momentos e boas cervejas.

E para brindar a chegada dos estilos Pilsen, IPA e Vienna, o Prato Food Hall preparou uma programação pra lá de especial no dia 11 de fevereiro, à partir das 19h, ao som do Blues de Lucas Espildora, Chopp Pilsen em Dobro, além de todo o cardápio da casa, com pizza, porções e lanches.

Prato Food Hall

Endereço: Rua Carlos Maria Auricchio, 70. Jd Aquarius. São José dos Campos

WhatsApp: (12) 99717-4024