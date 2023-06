Didier Drogba o principal herói da final da Liga dos Campeões 2011/2012

A Liga dos Campeões é o principal torneio de clubes do Velho Mundo. Torcedores de todo o mundo o acompanham de perto. Em http://br.1xBet.com/pt é fácil apostar em cada partida no mundo deste confronto.

No jogo decisivo da temporada 2011/2012 da Liga dos Campeões, "Chelsea" e "Bayern" Munique se enfrentaram. O jogo foi realizado no campo do último. Dado o plantel mais elegante do "Bayern", o apoio e a motivação em casa, parecia que o resultado do confronto era uma conclusão inevitável. Mas o "Chelsea" conseguiu causar uma sensação.

Assim, no decorrer dessa reunião o “Chelsea” estava perdendo, mas pouco antes do apito final os londrinos conseguiram voltar ao jogo graças aos esforços de Didier Drogba. Então o jogo entrou em prorrogação, onde o “Bayern” não conseguiu converter um pênalti. O “Chelsea” foi mais forte na disputa de pênaltis. Foi Drogba quem converteu o final de pênalti. Não surpreendentemente, ele foi eleito o melhor jogador da partida final.

É fácil acompanhar o progresso do "Chelsea" mesmo agora em um escritório confiável.

Quanto a Drogba, essa partida foi quase o auge de sua carreira. Naquela época Didier tinha 34 anos e era sua última temporada com os “azuis”. Entretanto, mais tarde, na campanha 2014/2015, ele voltou ao time por uma temporada. Além disso, ele até ajudou o clube a triunfar no EPL.

A propósito, no site 1xBet todos os jogos deste campeonato são cobertos.

Fortes qualidades do marfinense

Na partida final da Liga dos Campeões 2011/2012, Drogba foi o verdadeiro líder do clube. Foi em torno dele que todo o jogo do "Chelsea" foi construído no ataque. É fácil acompanhar o sucesso do time mesmo agora em um escritório confiável.

Voltando a Drogba, ele teve um grande jogo final, às custas de:

Motivação. O jogador entendeu que esta era sua última chance de ganhar a Liga dos Campeões, então ele deu 100%. Muita experiência. Ele ajudou o jogador a estar no lugar certo. Por exemplo, ele conseguiu terminar o cruzamento de seu parceiro quando servido de um canto. Confiança da equipe técnica. Roberto Di Matteo colocou sua fé em Drogba e ele estava certo. O próprio atacante sentiu o apoio do treinador, e isso o ajudou a produzir uma das melhores partidas de sua carreira.

Assim, a final da Liga dos Campeões 2011/2012 foi um momento de verdadeiro triunfo para Drogba e "Chelsea". É fácil acompanhar a equipe mesmo agora em um escritório confiável.