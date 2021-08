Treinador fazendo história na China

O Jornal Joseense teve acesso às últimas notícias do treinador Paulo de Freitas na China, valorizado pelos Chineses pelo excelente trabalho que vem desempenhando desde 2019, o treinador renovou o contrato até final de 2022.

China

Ouvimos o Treinador ” Estou muito Feliz com tudo que está acontecendo, sei que é fruto de muito trabalho e de entrega , estou adaptado e eles me valorizaram. Sinto muita falta de todos no Brasil , mas acredito que em breve vou visita los.

Quanto aos valores e contrato prefiro não falar , querem saber o que eu como diariamente, eu relato tudo a vocês disse Paulo com risos. Paulo de Freitas demonstrou estar muito feliz , e as informações sobre ele e seu trabalho, foram as melhores possíveis .

Treinador Paulo de Freitas

Ainda soubemos de várias sondagens pelo treinador no Mundo Árabe, onde Paulo desconversou . Agradecemos ao Coach amigo e sempre atencioso com nossa equipe pela entrevista .