Carol Capucho estréia no Cultura Em Casa

A cantora joseense Carol Capucho estreou no último dia 29/11, em todas as plataformas do Cultura SP, #CulturaEmCasa, com o show “Como Explicar”, um show com músicas de compositores do Vale do Paraíba. Carol Capucho Trio é composto pela jovem cantora Carol Capucho, por seu pai, Claudio Capucho, na voz e no violão e, como convidado, Júlio Capucho, na bateria. Os músicos da mesma família apresentam um show inspirador, que fala da vida cotidiana e do amor.



Claudio Capucho, Carol Capucho & Júlio Capucho- Foto:Divulgação

Estúdio CAPS

O projeto do Estúdio CAPS faz uma homenagem a autores do Vale do Paraíba/SP e tem por intuito a divulgação do trabalho do grupo e de compositores regionais.



O programa Cultura Em Casa tem gestão e produção da Organização Social Amigos da Arte e colaboração de todas as demais Organizações Sociais que fazem a gestão das instituições culturais do Governo de São Paulo.O projeto foi realizado através do PROAC, para exibição nas plataformas Cultura Em Casa, com acesso gratuito.



Cultura Em Casa

Assista agora ao espetáculo Como Explicar, com Carol Capucho Trio.

Quanto: Gratuito

Onde: Todas os canais Cultura Em Casa https://culturaemcasa.com.br/video/como-explicar

Youtube: https://youtu.be/06LfeN3Sarw