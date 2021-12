Torne a reforma da sua casa em 2022 prazerosa seguindo dicas de orientação e de planejamento

Com dicas simples e práticas, torne sua casa um local agradável, com boa energia para conviver com família e receber amigos

Já é tradição que, com a chegada das festas de final de ano e o recebimento do 13º salário, muitas pessoas aproveitam para deixar suas casas em ordem – desde uma boa limpeza dentro de armários, guarda-roupas e gavetas até fazer algumas modificações nos ambientes para torná-los mais confortáveis, aconchegantes e organizados, principalmente com as atividades home office, provocadas pelas restrições da pandemia do Covid-19 e com o incentivo do “faça você mesmo”. Muitas residências passam por adequações como uma reforma e reparos domésticos, observadas inclusive pelo crescimento no setor de materiais de construção desde o início da pandemia.

Para não ter surpresas durante o período da reforma, é importante planejar-se, tanto quanto aos custos de material e mão de obra, quanto ter uma reserva financeira para um imprevisto durante a obra. Algumas dicas devem ser consideradas, além do planejamento da obra, como:

a definição de um cronograma para cada passo a ser executado;

a orientação de um profissional da área que auxilia muito para o sucesso da sua reforma e evita surpresas desagradáveis;

a realização de orçamentos do material e mão de obra;

a compra dos materiais necessários com antecedência para evitar exageros e preços altos;

a contratação de mão de obra especializada, para que o serviço seja satisfatório, buscando inclusive indicações e avaliação do serviço do profissional;

o acompanhamento da obra, seguindo o cronograma elaborado inicialmente, até mesmo para garantir o orçamento preestabelecido e a economia organizada.

Para cada tipo de reforma, um certo tempo é demandado. É importante ter esse fator em mente, pois algumas são bem rápidas e modificam totalmente o visual e a energia do ambiente, como, por exemplo:

renovar a pintura, seja com uma nova demão da mesma cor ou uma diferente, que pode ser com cores vivas, que trazem alegria, ou cores neutras, remetendo elegância e modernidade ao ambiente;

aplicar papel de parede, adesivos decorativos, pastilhas, porcelanatos ou outros materiais traz uma renovação nos cômodos;

trocar o piso convencional dos quartos e da sala por um piso laminado, cuja mudança é rápida e sem grandes incômodos, assim como o piso do banheiro, da cozinha e da copa, aproveitando a grande variedade de cores, modelos e texturas oferecidos no mercado;

modificar a decoração dos ambientes também renova a energia e adequa as necessidades da família – muitas vezes, novas almofadas no sofá já dão a sensação do novo.

Com certeza, os resultados de todo esse processo de mudança nos ambientes de sua casa irão proporcionar momentos agradáveis e de bem-estar familiar. Assim como a nossa vida pessoal passa por modificações e ajustes, o local onde vivemos também deve ser considerado para que tenhamos um lugar agradável para nosso descanso, para nossas atividades e para receber as pessoas importantes para nós.

Foto:iStock