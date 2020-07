Grupo MCassab e LEGO® inauguram Loja LEGO® certificada em São Paulo

Espaço terá uma homenagem especial para a cidade

Após o sucesso da inauguração da primeira loja certificada Lego no Rio de Janeiro, em dezembro de 2019, o Grupo MCassab anuncia a abertura de mais uma flagship nesses moldes, dessa vez em São Paulo, no Morumbi Shopping. O espaço promete ser o ponto de encontro de fãs de LEGO® do mundo todo e terá um mosaico exclusivo construído com as famosas peças, retratando as calçadas de São Paulo, uma grande homenagem à essa cidade tão importante para a história do Brasil.

MCassab

“São Paulo é e sempre será o grande centro comercial do país, onde tudo acontece, onde as novidades surgem ou são disseminadas para os outros locais, sem falar que o mercado de brinquedo na cidade é um dos mais representativos do país. Por isso, decidimos abrir a segunda loja Certificada LEGO® em um dos shopping mais conhecidos da capital, o Shopping Morumbi”, afirma Paulo Viana, Head da operação LEGO® na MCassab e líder do projeto no Brasil.

São Paulo

Seguindo o padrão internacional, a nova loja São Paulo terá atrações inéditas como a Digital Box, uma tela digital que escaneia a caixa dos produtos e mostra os brinquedos montados em realidade aumentada. Outra grande novidade é o Pick a Brick, um “self service” de peças LEGO®, onde os clientes escolhem entre dois tamanhos de copos, para encher com peças avulsas de diversas cores. E para quem ama as Minifiguras será possível a montagem de Minifiguras personalizadas. Os consumidores poderão escolher os rostos, corpos e cabelos e montar com os acessórios que preferir.

“Em momentos desafiadores como os que estamos vivendo, temos uma marca sólida, que é de profunda interação e aprendizagem familiar. Com a nova loja em São Paulo, queremos atender às expectativas de clientes e consumidores, criando valores e, paralelamente, promovendo pensamentos criativos, incentivando as crianças através de divertidas experiências e dinâmicas de jogos”, acrescenta Isabela Arrochellas, Head de Marketing na MCassab Consumo.

LEGO®

Com previsão de transformar as 10 lojas LEGO espalhadas pelo Brasil em certificadas, Paulo comenta as expectativas para as ações: “Com essa mudança e certificação queremos oferecer ao consumidor e fã a mesma experiência única que uma LEGO® certificada em qualquer lugar do mundo pode proporcionar. Por isso estamos trazendo inovação em produtos e tecnologias alinhados com o exterior. Nosso objetivo é transformar as 10 unidades sob comando da MCassab em lojas certificadas em até cinco anos”, encerra.

Para abertura oficial de sua as portas a Lego Morumbi seguirá todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde e Anvisa, preservando o bem-estar e saúde de seus colaboradores e clientes.

Lançamento Loja Lego Certificada São Paulo

Lego -Foto:Divulgação

Morumbi Shopping

A partir de 11 de julho de 2020