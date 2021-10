31ª edição do Festidança termina neste sábado, dia 16

Jam de Dança e Música encerra a programação no Parque Vicentina Aranha

O 31º Festidança está chegando ao fim, com encerramento no seu 8º dia de programação. O tema desta edição “Bom Tudo… Dance…” teve como objetivo promover e proporcionar aos bailarinos um retorno aos palcos de forma leve, amorosa e acolhedora, com o intuito de mostrar como a arte da dança é capaz de transformar sentimentos, sensações e emoções através do olhar para si e para o outro com empatia.

31º Festidança

No último dia de Festival, que será neste sábado, dia 16, o público poderá conferir um bate papo às 10h30 com o tema “Vivências solos, vivências coletivas em tempos de pandemia” e às 18h Jam de Dança e Música ao vivo com Kabé Pinheiro e François Muleka e improvisos de dança com bailarinos.

Para participar das apresentações presenciais não é necessário a retirada de ingressos e o acesso será por ordem de chegada. Por segurança, não será permitida aglomeração ao redor da área limitada. O espetáculo também será transmitido, ao vivo, nas redes do Parque.

Parque Vicentina Aranha

Foi inaugurado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1924, como Sanatório Vicentina Aranha, um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. É tombado como patrimônio histórico pelo COMPHAC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos) e CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e turístico). Desde 2007, na gestão de Eduardo Cury, funciona como Parque Vicentina Aranha, de propriedade do Munícipio de São José dos Campos. Estando a administração, desde 2011, a cargo da AFAC- Organização Social de Cultura, a qual promove a recuperação das edificações com obras de manutenção e restauro, além de uma vasta e diversificada programação cultural e de qualidade de vida.

O Parque Vicentina Aranha conta com o patrocínio do Instituto de Oncologia do Vale, Latécoère do Brasil, Sabin Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios, Byofórmula Farmácia.

16/10 | Sábado

10h30 Bate papo Temas: “Vivências solos, vivências coletivas em tempos de pandemia” Com os bailarinos e educadores artísticos André Santana, Layla Mulinari e Quiara Jofre Local: Sala de Leitura – Parque Vicentina Aranha Presencial e Online nas redes sociais do Parque Vicentina Aranha

Encerramento Festidança 18h Jam de Dança e Música ao vivo com Kabé Pinheiro e François Muleka Improvisos de dança com os bailarinos: André Santana, Alexandre Bruno, Brun Willi, Flávia Kishimoto, Gabriela Bagno, Giulia, Lavínia Gonçalves, Luan Fonseca, Edson Pitchula, Rafaela Ribeiro e Teo Possatti Facilitadora improvisação: Layla Mulinari Local: Presencial e Online nas redes sociais do Parque Vicentina Aranha

Foto: Paulo Amaral