Volta Ciclística Internacional de 2021 define seus campeões

Otavio Bulgarelli, da Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba, venceu na Elite e João Paulo Vieira, da JP Ciclismo Training, ganhou na Master

Após três dias de competição e quase 200 km de percurso, com etapas em Atibaia e Mairiporã, a Volta Ciclística Internacional 2021 conheceu seus vencedores. Na categoria Elite, o título ficou com Otavio Bulgarelli, da Team Cycling Unifunvic/Gelog/Pindamonhangaba, que totalizou 5h16min32seg, seguido por Euller Magno, seu companheiro de equipe, 5h17min01seg, e o atual campeão brasileiro Kleber Ramos, da Memorial/Santos/Fupes, com 5h18min27seg. Bulgarelli ainda ficou com o título de Montanha, enquanto Francisco Chamorro, da Memorial/Santos/Fupes levou o título por pontos. O destaque entre os mais jovens foi Vicente Costa Zippinotti, da Memorial/Santos/Fupes, com o tempo de 5h23min07seg (quinto no geral)

Volta Ciclística Internacional 2021

Já na Master, João paulo Vieira chegou ao título após as três etapas com p tempo de 5h28min33seg, com mais de um minuto para o segundo colocado, Carlos Jeferson Oliveira, da Indaiatuba Cycling Team), 5h29min36seg. William Veríssimo de Queiroz, da PRO ADF Facex, terminou em terceiro, com 5h33min12seg. Os dois ainda ficaram com os títulos de Montanha e por Pontos, respectivamente.

Em três dias, o evento movimentou 12 equipes, com ciclistas das categorias Elite e Máster. Na primeira etapa, um circuito noturno em Atibaia, o vencedor foi Francisco Chamorro, ficando em segundo Armando Camargo, da Indaiatuba Cycling Team, e Wender Florindo, da ABEC Rio Claro. William Queiroz foi o primeiro na Master.

No sábado, foi a vez do desafio de montanha, com os atletas enfrenta o Pico Olho D’Água, em Mairiporã, na etapa rainha da competição. Sob um calor muito forte, a etapa foi vencida por Otávio Bulgarelli, que fez o tempo de 2h00min58seg, com Euller Magno e Kleber Ramos. João Paulo levou na Master, vindo em segundo Carlos Oliveira, da Indaiatuba Cycling Team, e William Queiroz.

Na etapa final, realizada no domingo, a previsão era de 121 km, mas acabou tendo cerca de 90 km em razão de um atraso na largada. Os atletas ficaram um novo circuito e a chegada foi em frente a Igreja matriz de Atibaia. Alysson Ferreira de Souza, da League Pro Cycling, foi o primeiro colocado após 1h45min32seg de prova, seguido por Kleber Ramos e Otávio Bulgarelli. William Queiroz garantiu o primeiro lugar.

“Gostaria de agradecer a todos os participantes, equipes, público e também o apoio das equipes das prefeituras de Atibaia e Mairiporã. Agora é pensar em um evento ainda melhor no próximo ano e que possamos reunir mais equipes de todo o país”, destaca José Cláudio do Santos, o Facex, presidente da Federação Paulista de Ciclismo.

Resultados da Volta Ciclística Internacional 2021

Classificação Geral Individual Final – Categoria Elite – Camisa AMARELA

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Tempo Diferença Bonificação

1 (47) – Otávio Bulgarelli (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba) 05:16:32 – 00:00:00 – 14″

2 (49) – Euller Magno Rabelo (Team Cycling Unifunvic/Gelog/Pindamonhangaba), 05:17:01 – 00:00:29 – 6″

3 (35) – Kléber Ramos da Silva (Memorial/Santos/Fupes), 05:18:27 – 00:01:55 – 10″

4 (23) – Armando Reis da Costa Camargo Filho (Indaiatuba Cycling Team), 05:22:48 – 00:06:16 – 6″

5 (38) – Vicente Costa Zippinotti* (Memorial/Santos/Fupes), 05:23:07 – 00:06:35 – 1″

6 (15) – Ewerton Eduardo de Santana Vieira* (ABEC Rio Claro), 05:24:54 – 00:08:22

7 (26) – Luciano Pereira (Indaiatuba Cycling Team), 05:25:36 – 00:09:04

8 (56) – Bruno Savieto Calimani (Time Jundiaí de Ciclismo/First Bikes), 05:25:47 – 00:09:15

9 (22) – Rafael Rizzo Pellegrini Freitas* (Bike Hub/Santini), 05:27:04 – 00:10:32

10 (39) – Francisco Ramon Chamorro Paiva (Memorial/Santos/Fupes), 05:28:41 – 00:12:09 – 21″

11 (16) – José Carlos Cavalcante da Silva Abreu*(ABEC Rio Claro), 05:30:05 – 00:13:33

12 (51) – Rodrigo Araújo de Melo (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), – 05:30:32 – 00:14:00 – 4″

13 (17) – Victor Jorge Sims*(ABEC Rio Claro), 05:31:38 – 00:15:06

14 (40) – Thomas Galindez (Memorial/Santos/Fupes), 05:32:40 – 00:16:08

15 (37) – Pedro Henrique Lisboa Ferreira Bastos*(Memorial/Santos/Fupes), 05:33:07 – 00:16:35

16 (31) – Gabriel Canova Silva (League PRO Cycling), 05:33:31 – 00:16:59

17 (18) – Wender Michael de Morais Florindo (ABEC Rio Claro), 05:34:55 – 00:18:23 – 4″

18 (50) – Juan Gabriel Tome Amarilla* (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 05:35:57 – 00:19:25

19 (34) – Alison Ferreira da Silva (League PRO Cycling), 05:39:21 – 00:22:49 – 18″

20 (33) – Guilherme Henrique Barcellos Soares (League PRO Cycling), 05:42:02 – 00:25:30

21 (36) – Iago Toni Martineli (Memorial/Santos/Fupes), 05:50:01 – 00:33:29 – 12″

22 (59) – Lucas de Camargo Arakaki (Time Jundiaí de Ciclismo/First Bikes), 06:04:55 0 – 0:48:23

23 (55) – Fábio Xavier dos Santos (Time Jundiaí de Ciclismo/First Bikes), 06:05:50 – 00:49:18

24 (24) – Caio Leonardo Adriano Júnior* (Indaiatuba Cycling Team), 06:33:13 – 01:16:41

Classificação Geral Individual Final – Ciclista Mais Jovem – Camisa BRANCA

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Tempo Diferença Bonificação

5 (38) – Vicente Costa Zippinotti* (Memorial/Santos/Fupes), 05:23:07 – 00:00:00 – 1″

6 (15) – Ewerton Eduardo de Santana Vieira* (ABEC Rio Claro), 05:24:54 – 00:01:47

9 (22) – Rafael Rizzo Pellegrini Freitas* (Bike Hub/Santini), 05:27:04 – 00:03:57

11(16) – José Carlos Cavalcante da Silva Abreu*(ABEC Rio Claro), 05:30:05 – 00:06:58

13(17) – Victor Jorge Sims*(ABEC Rio Claro), 05:31:38 – 00:08:31

15(37) – Pedro Henrique Lisboa Ferreira Bastos* (Memorial/Santos/Fupes), 05:33:07 – 00:10:00

18(50) – Juan Gabriel Tome Amarilla* (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 05:35:57 – 00:12:50

24 (24) – Caio Leonardo Adriano Júnior* (Indaiatuba Cycling Team), 06:33:13 – 01:10:06

Classificação Geral Individual Final – Categoria Master – Camisa VERMELHA

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Tempo Diferença Bonificação

1 (27) – João Paulo de Oliveira Vidal Vieira (JP Ciclismo Training), 05:28:33 – 00:00:00 – 4″

2 (25) – Carlos Jeferson Rodrigues Oliveira (Indaiatuba Cycling Team), 05:29:36 – 00:01:03 – 13″

3 (43) – William Veríssimo de Queiroz (PRO ADF Facex), 05:33:12 – 00:04:39 – 20″

4 (2) – Eduardo Teixeira Grandinetti (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 05:33:56 – 00:05:23 – 1″

5 (3) – Gabriel ALVES MENIN (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 05:34:56 – 00:06:23

6 (11) – Kauã de Lima Trugilio (Mairiporã) 05:35:21 – 00:06:48

7 (57) – Lucas Savieto Calimani (Time Jundiaí de Ciclismo/First Bikes), 05:42:58 – 00:14:25 – 4″

8 (5) – Edgar Akira Tokko (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 05:46:52 – 00:18:19 – 9″

9 (1) – Anderson Leandro Bagini de Souza (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 05:48:38 – 00:20:05

10 (8) – Durval Fernandes da Silva Junior (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 05:48:52 – 00:20:19

11 (44) – Isaac Paes da Silva (PRO ADF Facex), 05:52:10 – 00:23:37 – 2″

12 (42) – João Sales da Silva (PRO ADF Facex), 06:13:19 – 00:44:46 – 4″

13 (45) – Evaldo Antunes da Silva (PRO ADF Facex), 06:21:12 – 00:52:39 1″

14 (41) – Alceu Flochat (PRO ADF Facex), 06:27:46 – 00:59:13

15 (64) – Joel Duarte Brito (THOR Bike Trail), 07:40:35 – 02:12:02

Classificação Geral Final de Montanha – Categoria Elite – Camisa BRANCA COM BOLAS VERMELHAS

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Soma

1 (47) – Otávio Bulgarelli (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 10/0/4 14

2 (35) – Kléber Ramos da Silva (Memorial/Santos/Fupes), 5/0/6 11

3 (49) – Euller Magno Rabelo (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 8/0/0 8

4 (34) – Alison Ferreira da Silva (League PRO Cycling), 0/0/8 8

Classificação Geral Final de Montanha – Categoria Master – Camisa AZUL

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Soma

1 (27) – João Paulo de Oliveira Vidal Vieira(JP Ciclismo Training) – 10/0/ 4 14

2 (25) – Carlos Jeferson Rodrigues Oliveira (Indaiatuba Cycling Team), 8/0/6 14

3 (43) – William Veríssimo de Queiroz (PRO ADF Facex), 5/0/8 13

Classificação Geral Final de Pontos – Categoria Master – Camisa ROSA

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Soma

1 (43) – William Veríssimo de Queiroz (PRO ADF Facex), 10/5/10 25

2 (25) – Carlos Jeferson Rodrigues Oliveira (Indaiatuba Cycling Team), 10/7/7 24

3 (5) – Edgar Akira Tokko (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 12/0/7 19

4 (44) – Isaac Paes da Silva (PRO ADF Facex), 6/0/10 16

5 (27) – João Paulo de Oliveira Vidal Vieira (JP Ciclismo Training), 0/10/5 15

6 (2) – Eduardo Teixeira Grandinetti (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 4/3/6 13

7 (42) – João Sales da Silva (PRO ADF Facex), 7/0/0 7

8 (57) – Lucas Savieto Calimani (Time Jundiaí de Ciclismo/First Bikes), 6/0/0 6

9 (1) – Anderson L Bagini de Souza (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter),0/0/5 5

10 (30) – Alexandre Cabral Zanutin(JP Ciclismo Training), 2/0/0 2

11 (64) – Joel Duarte Brito (THOR Bike Trail), 0/0/2 2

12 (45) – Evaldo Antunes da Silva (PRO ADF Facex), 2/0/0 2

13 (3) – Gabriel Alves Menin (BREAKAWAY Cycling Team/Atibaia.Roter), 0/2/0 2

Classificação Geral Final de Pontos – Categoria Elite – Camisa VERDE

Pos Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Soma

1 (39) – Francisco Ramon Chamorro Paiva (Memorial/Santos/Fupes), 15/0/13 28

2 (34) – Alison Ferreira da Silva (League PRO Cycling), 5/0/19 24

3 (36) – Iago Toni Martinelli (Memorial/Santos/Fupes), 11/0/8 19

4 (47) – Otávio Bulgarelli (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 0/10/5 15

5 (35) – Kléber Ramos da Silva (Memorial/Santos/Fupes), 0/5/7 12

6 (23) – Armando Reis da Costa Camargo Filho (Indaiatuba Cycling Team), 7/3/0 10

7 (18) – Wender Michael de Morais Florindo (ABEC Rio Claro), 5/0/3 8

8 (49) – Euller Magno Rabelo(Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 0/7/0 7

9 (51) – Rodrigo Araújo de Melo (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba), 7/0/0 7

10 (38) – Vicente Costa Zippinotti* (Memorial/Santos/Fupes), 2/2/0 4

11 (56) – Bruno Savieto Calimani (Time Jundiaí de Ciclismo/First Bikes), 2/0/2 4

12 (22) – Rafael Rizzo Pellegrini Freitas* (Bike Hub/Santini), 3/0/ 0 3

Líderes das Camisas Após Etapa 3

Nº. Cat. Nome Equipe/Patrocínio Camisa

47 ME-Otávio Bulgarelli (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba) AMARELA

39 ME – Francisco Ramon Chamorro Paiva (Memorial/Santos/Fupes) VERDE

47 ME – Otávio Bulgarelli (Team Cycling Unifunvic/Gelog/ Pindamonhangaba) BRANCA/BOLAS

27 MT – João Paulo de Oliveira Vidal Vieira (JP Ciclismo Training) VERMELHA

43 MT – William Veríssimo de Queiroz (PRO ADF Facex)ROSA

27 MT – João Paulo de Oliveira Vidal Vieira (JP Ciclismo Training) vAZUL

38 ME – Vicente Costa Zippinotti* (Memorial/Santos/Fupes), BRANCA

Mais informações no site www.fpciclismo.org.br