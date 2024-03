Quer conhecer as vozes dentro da sua cabeça?

“Divertidamente no Teatro” é uma animada peça que se passa na mente de uma menina chamada Riley. Dentro da mente da garota, conheceremos cinco emoções principais personificadas:

Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho.

As emoções trabalham juntas no Centro de Controle para ajudar Riley a lidar com suas experiências e memórias. Quando a família de Riley se muda para uma nova cidade, Alegria e Tristeza são acidentalmente expulsas do Centro de Controle, deixando Raiva, Medo e Nojinho no comando.

A jornada de Alegria e Tristeza para voltar ao Centro de Controle leva a uma série de aventuras e descobertas que mostram a importância de todas as emoções na vida de Riley.

A peça vai abordar temas complexos, como a importância de lidar com emoções difíceis, a transição para a adolescência e as mudanças familiares, enquanto oferece uma narrativa emocionante e visualmente deslumbrante para crianças e adultos.

É imperdível!

Ficha técnica

Adaptação e Direção: Roney Valchese

Elenco/Personagens: Medo, Nojinho, Alegria, Tristeza, Riva, Riley e Bing Bond

Fotos: Produção

Realização: Like Teatro

DIVERTIDAMENTE NO TEATRO

Censura: Livre

Gênero: Infantil

Duração: 50m

Teatro Univap CENTRO SJC

Praça Cândido Dias Castejon, 116 – Centro, São José dos Campos/SP

ÚNICA APRESENTAÇÃO: Dia 13/04 Sábado às 15h

Lotação: 500

Ingressos: R$ 100 INTEIRA – R$ 50 MEIA – R$39,90 para todas as idades até 48h antes do evento

*Crianças a partir de 24 meses = 2 anos já pagam ingressos e poderá ser exigida identificação