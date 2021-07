Campanha virtual reforça etapas da vacinação infantil

Não Esqueça a Minha Vacina. Esta será a mensagem da campanha virtual que vai encher de charme e fofura as mídias sociais da Prefeitura de São José dos Campos nos próximos dias. Fotos de crianças e adolescentes, juntamente com a informação das vacinas que devem ser aplicadas em cada idade vão lembrar os pais e responsáveis sobre o calendário, do nascer até a adolescência.

Campanha virtual

O compromisso de proteger as crianças contra doenças que por anos tiraram vidas começa logo que o bebê nasce com vacina BGC e Hepatite B. Ambas são comumente aplicadas na maternidade.

A partir do segundo mês de vida, as crianças devem ser vacinadas da seguinte forma:

2 meses: pentavalente, rotavirus, pneumonia e paralisia infantil

3 meses: meningite C

4 meses: pentavalente, rotavirus, pneumonia e paralisia infantil

5 meses: meningite C

6 meses: pentavalente e paralisia infantil. A partir dos 6 meses também recomenda-se a dose zero contra o sarampo

9 meses : febre amarela

12 meses: Reforço pneumonia e meningite e triplice viral ( Sarampo, caxumba e rubéola)

15 meses: Reforço pentavalente e paralisia infantil, hepatite A, triplice viral e varicela

4 anos: Paralisia infantil, varicela, difteria, tétano e coqueluche

Adolescentes



Vacina Contra o HPV

meninas dos 9 – 14 anos

meninos dos 11 – 14 anos

Meningite ACWY

Dos 11 aos 12 anos

Anti-tetânica

15 anos

Unidades Básicas

A vacinação é realizada diariamente das 8h às 17h nas 40 UBS Resolve em todas as regiões da cidade.

Não Esquece a Minha Vacina