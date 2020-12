Natal em Família 2020: campanha tem como missão levar esperança para Jacareí, com foco no cuidado com a população

Caravana com Papai Noel irá aos bairros da cidade, valorizando a prevenção em tempos de pandemia, o incentivo ao comércio local e a cultura regional

É comum associarmos o Natal como uma época de esperança, quando a fé e o amor unem-se no desejo de um futuro melhor. Neste ano de 2020, o anseio de dias melhores está intensificado. Porém, com o mesmo propósito de união, as festas deste fim de ano serão reinventadas: é tempo de acolhimento e de cuidarmos uns dos outros.

Neste sentido de cuidar da população, a Prefeitura de Jacareí lança a Campanha ‘Natal em Família’, uma programação especial com todos os cuidados de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19). Com o lema “cuidar da nossa gente é nosso maior presente“, que será entoado em forma de canção pelas ruas da cidade, um Papai Noel com características bem regionais percorrerá as ruas de Jacareí em caravana, a partir da próxima segunda-feira (14). Assim, a magia do Natal estará perto dos munícipes, sem que seja preciso sair de casa.

Já nesta sexta-feira (11), o centro da cidade, incluindo a região do Pátio dos Trilhos, Praça Raul Chaves e do Mercado Municipal, também estará decorado e iluminado, espalhando o otimismo do clima natalino.

A programação é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Fundação Cultural de Jacarehy, com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal, além do incentivo do comércio local (entre eles, o Auto Shopping Jacareí, Cipolatti Jacareí, Despachante União, Sincomércio Jacareí, Souza Despachantes, Sinhores, da ACI – Associação Comercial de Jacareí e do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo).

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai, reforça que a programação foi preparada com muito carinho e cuidado com as pessoas. “Criamos as caravanas para levar, de forma segura, luz, esperança e otimismo para todas as regiões da cidade”, disse.

Caravanas – Serão realizadas dez caravanas que passarãoem todas as regiões de Jacareí, com carros iluminados, o caminhão do Papai Noel, trenzinho com personagens, viatura da Guarda Civil Municipal e da Secretaria da Mobilidade, além de convidados especiais.

Na segunda-feira (14), a partir das 18h30, o primeiro percurso será pela região central, bairro Santa Maria e o Parque dos Sinos. As informações das demais programações serão divulgadas diariamente, no site oficial da Prefeitura de Jacareí.

Cultural Regional – Um dos maiores propósitos do Natal em Família 2020 é valorizar as nossas identidades culturais brasileiras. A roupa do Papai Noel foi confeccionada com chita, pano florido com características da cultura caipira regional. O artista Gutho Peloggia, que encenará o protagonista da celebração, fez questão de ele mesmo costurar essa produção artística. “Preparei a roupa com muito carinho inspirando-me nas festas tradicionais do Reizado e Folia de Reis, com aplicações de chita na roupa, representando nossa cultura regional. A oportunidade de fazer parte deste projeto me encheu de esperança“, compartilhou Gutho.

A identidade visual da Campanha também foi criada pelo artista jacareiense Douglas Reis, que trouxe visualmente a imagem dos três reis magos, com aspectos da nossa cultura regional, e Jesus, Maria e José com semblantes do nosso povo caipira. Além da presença da pomba do Divino Espírito Santo, simbologia da religiosidade popular enraizada no Vale do Paraíba. “Quando soube que os temas envolvidos eram família e pertencimento, trouxe minhas lembranças familiares e a experiência do convívio com as pessoas da cidade. Também trouxe a simbologia da celebração de uma dádiva, da mensagem das boas novas do Natal e daquilo que o caipira tem de sempre ser esperançoso a cada novo dia”, argumentou Douglas.

O jingle produzido exclusivamente para o Natal em Família 2020, que estará presente em todas as caravanas, foi produzido pelos cantores locais Tania Reis e Elias Marra.

FCJ – Juntamente com a programação oficial da Campanha, a Fundação Cultural de Jacarehy também terá uma agenda especial. Será realizada a Semana Natal da Criança, com atrações, shows e atividades no ambiente virtual e, no dia 24, será exibido o Show Especial da Noite de Natal, também de forma virtual, gravado com antecedência na Sala Ariano Suassuna, com diversos artistas da cidade. Mais informações no site oficial da FCJ.

