Eaton abre mais de 90 vagas para Programa de Estágio 2022 em seis unidades do Brasil

Estudantes que estão cursando o nível superior, com previsão de formação entre 2022 e 2023, e estudantes que cursam nível técnico matriculados em instituições de ensino com disponibilidade de estágio, podem concorrer a mais de 90 vagas do Programa de Estágio 2022 da EATON, empresa global de gerenciamento de energia. As inscrições vão até 19 de julho com oportunidades em seis unidades brasileiras: Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP), Valinhos (SP) e São Paulo (SP).

Podem se candidatar estudantes de graduação que cursam Engenharias e outros cursos de Exatas e Tecnológicas, assim como alunos das áreas de Humanas. A empresa ainda busca para as vagas técnicas, estudantes de Automação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, entre outras.

O processo seletivo será realizado em formato on-line e a gravação de um vídeo fará parte das etapas do recrutamento, que também contará com as fases de inscrição, testes, dinâmica e entrevista com as lideranças das áreas contratantes. Dependendo do perfil da posição, o estudante deve ter inglês entre nível básico e intermediário e pode permanecer na empresa em um período de até dois anos, tempo que dura o programa.

Há mais de 60 anos no Brasil, a EATON possui uma iniciativa global para desenvolver e atrair novos talentos. Nas unidades brasileiras, são desenvolvidos projetos e soluções de gerenciamento de energia elétrica, hidráulica e mecânica que contribuem de forma eficiente, segura e sustentável para os negócios e o cotidiano de pessoas em diversos locais do mundo.

Buscando pela diversidade de perfis, o Programa de Estágio 2022 da EATON contempla o Programa Diversifica, que tem por objetivo recrutar estudantes com foco em inclusão. Este ano será priorizado o grupo de afinidade LGBTQIA+, em 2020 a ação foi voltada à jovens negros. Em um ambiente de aprendizado, a EATON desenvolve os estagiários com constantes desafios, além disso, estimula a pluralidade e proporciona um espaço seguro para que todos tenham voz, valorizando as diferenças individuais e uma evolução contínua.

Recentemente a multinacional lançou o Pride, novo grupo de Inclusão & Diversidade, que promove a educação e o engajamento para influenciar mudanças positivas dentro da empresa para a comunidade LGBTQIA+. O Diversifica pretende criar mais oportunidades e abrir portas para os alunos desta comunidade em diferentes áreas. Mais informações sobre o Programa de Estágio e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: https://estagioeaton.gupy.io/

Nós somos uma das maiores empresas de gerenciamento de energia do mundo, fornecendo soluções inteligentes que ajudam os nossos clientes a gerenciar energia elétrica, hidráulica e mecânica com mais segurança, eficiência e confiabilidade. Em 2020, as nossas vendas totalizaram US$ 17,9 bilhões. Diariamente, a nossa equipe de 92 mil talentos em 175 países se dedica constantemente a melhorar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente. Saiba mais sobre nós em www.eaton.com.br.

