Enfermeiros levam orientações de saúde a bares e restaurantes

Quem não se lembra do famoso cartaz da enfermeira pedindo silêncio que por tanto tempo estampou as paredes de hospitais e unidades de saúde? Um gesto simples, feito por uma profissional que é símbolo de cuidado e que fomenta um dos sentimentos mais importantes para a convivência humana: o respeito.

E para disseminar esse gesto tão necessário para preservar a vida e a saúde da população neste momento, sobretudo nos locais onde há várias pessoas, a Prefeitura de São José dos Campos lança a nesta sexta-feira (2), a campanha “Gestos de Respeito” que vai contar com profissionais de saúde em bares e restaurantes explicando sobre como usar a máscara nestes locais, higienização e lavagem de mãos, distanciamento, entre outras dicas.

A ação será realizada 3 vezes por semana no horário do almoço nos restaurantes e por volta das 19h nos bares. Durante a abordagem, materiais educativos com fotos dos profissionais de saúde fazendo as orientações ficarão disponíveis para as pessoas.

Concepção

A ideia da campanha surgiu por conta do aumento do número de internações e óbitos e pessoas abaixo dos 60 anos, faixa etária mais econômica e socialmente ativa.

Nos meses de maio e junho, mais de 50% das pessoas que morreram de covid na cidade tinham menos de 60 anos. Nos 3 primeiros meses do ano, esse percentual não chegou a 30%.

Conscientização

Se por um lado, os 15 meses de pandemia inviabilizam o “Fique em Casa”, por outro não é momento de descuidar, tendo em vista que a covid é grave e tem tirado a vida de muitas pessoas.

Para a doutora em epidemiologia e chefe da vigilância epidemiológica, Tereza Cardoso, é possível frequentar os locais em segurança, desde que os estabelecimentos respeitem o limite de pessoas e os protocolos de segurança, mas quem frequenta também precisa estar atento à escolha do local que ofereça atendimento com segurança e consciente de como se cuidar “Permanecer de máscara quando não estiver de alimentando, lavar e higienizar as mãos e manter distância segura das pessoas é fundamental para reduzir o risco de contaminação”, recomenda.

“Gestos de Respeito”