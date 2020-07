Hospital de Retaguarda é inaugurado em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos entregou nesta quarta-feira (8) o novo Hospital de Retaguarda para o enfrentamento da pandemia da covid-19 e futuro Pronto Socorro do Hospital Municipal, que será gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

Após a cerimônia, marcada para as 9h, houve visitas monitoradas à obra, que foi erguida na Vila Industrial (região leste), numa parceria entre o poder público e o setor privado.

Hospital de Retaguarda

Ao custo de R$ 12,9 milhões, a unidade foi construída numa área total de 3.100 metros quadrados, ao lado do Teatrão. Do total de R$ 12,9 milhões, R$ 4,5 milhões são recursos da própria Prefeitura e o restante de empresas parceiras, como as construtoras Método e Brasil ao Cubo (responsáveis pela obra), Farma Conde, Spani Atacadista, Villarreal Supermercados e DM Card.

Urbam (Urbanizadora Municipal)

A Urbam (Urbanizadora Municipal) também deu grande apoio técnico à obra, ofertando recursos e mão de obra especializada desde as primeiras etapas de construção.

Essa união de esforços vai deixar um legado para a cidade, que será o futuro pronto-socorro do Hospital Municipal quando os casos de covid-19 estiverem controlados. Muito melhor que os hospitais de campanha, que já começaram a ser desmontados em vários municípios brasileiros.

Construído em 35 dias, 10 dias antes do prazo contratado, o prédio inicialmente será um grande hospital para atendimento às crianças. Para lá serão transferidas a ala de pediatria do Hospital da Vila – UTI e enfermaria – e os setores de pronto atendimento infantil e observação, que passaram a funcionar no Centro de Reabilitação Lucy Montoro desde o início da pandemia, em abril.

A partir das 19h de sexta-feira (10) o pronto atendimento da pediatria já começa a funcionar no novo espaço, que fica na Rua Felício Savastano, 200, Vila Industrial. A mudança da enfermaria pediátrica continua até domingo (12). E a UTI da Pediatria será transferida durante a semana que vem.

Quarta etapa do plano

Com a entrega do Hospital de Retaguarda e a reconfiguração interna pela qual vem passando o Hospital Municipal, começa a quarta etapa do plano de contingência elaborado pela Prefeitura para o enfrentamento da pandemia da covid-19 na cidade. Serão abertos mais 46 vagas para atender os pacientes suspeitos e com diagnóstico confirmado da doença.

Nesta terça-feira (7), foram abertos mais 14 leitos de enfermaria exclusivos para covid-19, que somados aos 52 existentes, totalizaram 66 leitos de enfermaria. Até a semana que vem, serão mais 22 leitos de enfermaria e 10 de UTI. O HM então passará a contar com 160 leitos exclusivos para pacientes com exames positivos ou suspeitos de ter a doença, sendo 72 de UTI e 88 de enfermaria.

Com os novos leitos criados, a Prefeitura amplia consideravelmente a capacidade de assistência na maior unidade pública de saúde da cidade.

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, a taxa de ocupação dos leitos covid no Hospital Municipal é de 67,7% na UTI e 60,6% na enfermaria. Desde o início da pandemia, o HM registrou 371 altas hospitalares e 73 óbitos.