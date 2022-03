Cacau Show traz para Páscoa mais de 55 opções de presentes

Inspirações em sobremesas, parcerias e opções para quem possui restrições alimentares são as apostas da marca

A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, traz para uma das suas maiores campanhas diversos lançamentos, parcerias e opções de presentes que prometem agradar a todos. São mais de 55 produtos em seu portfólio com inspirações em sobremesas queridinhas pelos brasileiros, opções para quem possui restrições alimentares e parcerias com grandes marcas como: NBA, Netflix, Warner, Paçoquita e Amarula.



Entre as grandes novidades da campanha estão: Ovo Dreams Mil-Folhas Avelã 400g, inspirado em uma sobremesa adorada pelos consumidores, o ovo de chocolate ao leite com casca recheada no sabor mil-folhas avelã. Outro lançamento que promete agradar os consumidores é o Ovo Dreams Banoffee 400g, com chocolate ao leite e branco com casca recheada da famosa sobremesa banoffee.



Já para quem possui restrições alimentares, a marca traz algumas opções como: o Ovo Bendito Cacao Dedo de Deus 200g, produzido com chocolate 67% cacau bean to bar, feito com cacau da fazenda da marca e vegano, o Ovo laCreme Zero Lactose 180g, para quem segue dietas com restrição de lactose, mas não abre mão de um chocolate que derrete na boca, e o Ovo laCreme Zero Adição de Açúcares Recheado 400g, que tem casca de chocolate ao leite recheada de trufa laCreme ao leite, tudo sem adição de açúcares.



E para agradar à criançada, adolescentes e até mesmo muitos adultos, a Cacau Show traz parcerias especiais com a NBA com o Ovo Chocoesportes NBA 160g, que acompanha minibola de basquete, com os times Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Golden State Warriors. Já a parceria com a Warner Bros, fica por conta dos ovos com touca dos personagens Tom & Jerry e Scooby-Doo, Ovo Looney Tunes com Chaveiro 180g e Ovo Looney Tunes com Pantufa 160g nos tamanhos P e G.



E para quem gosta de maratonar séries, as novidades ficam por conta do Ovo Stranger Things 160g, que acompanha uma almofada exclusiva no formato do Demogorgon e balde de pipoca da série, além dos Ovinhos com Porta-Celular 160g com opções de acessórios das séries Stranger Things, La Casa de Papel e The Witcher.



Cacau Show

As novidades já estão nas mais de 2.800 lojas da Cacau Show e possuem preços especiais para os Cacau Lovers, programa de benefícios da marca. Para ser um Cacau Lover e não perder as ofertas especiais basta se cadastrar no site.



Confira abaixo os produtos de Páscoa da Cacau Show em 2022. Clique aqui para conferir as fotos.



Ovo Dreams Mil-Folhas Avelã 400g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite com casca recheada sabor mil-folhas avelã. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo Dreams Brownie 400g

Ovo de chocolate ao leite com casca recheada sabor brownie com nozes granuladas e glaceadas. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo Dreams Brigadeiro 400g

Ovo de chocolate ao leite com casca recheada sabor brigadeiro e flocos de chocolate ao leite. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo Dreams Mil-Folhas 400g

Ovo de chocolate ao leite com casca recheada sabor mil-folhas. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo Dreams Banoffee 400g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite e chocolate branco com casca recheada sabor banoffee. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo Dreams Belga 400g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite belga com casca recheada de trufa tradicional ao leite. A partir de R$89,90 para Cacau Lovers.

Ovo Dreams 7 Chocolates 400g

Ovo com casca de chocolate 34%, recheado com trufa branca e trufa de chocolate 36%, selado com chocolate 28% e decorado com chocolates 41% e 85% e granulados brancos e intensos. A partir de R$84,90 para Cacau Lovers.

Ovo Amarula 216g

Meia casca marmorizada de chocolate ao leite e chocolate branco, bombons de chocolate branco com recheio sabor licor Amarula e uma garrafinha com 50ml de licor de Amarula. Venda e consumo proibido para menores de 18 anos. A partir de R$89,90 para Cacau Lovers.

Trio Gourmet Sobremesas 440g — NOVOS SABORES

Três meias cascas de chocolate ao leite recheadas nos sabores: merengue de morango, palha italiana e LaNut com leite. Acompanha colher. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo Gourmet de Corte 350g

Ovo recheado sabor brownie para fatiar. Acompanha espátula. A partir de R$69,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bendito Cacao Dedo de Deus 200g — LANÇAMENTO

Ovo de Chocolate 67% cacau. Bean to bar e vegano. Feito exclusivamente com cacau da Fazenda Dedo de Deus, da Cacau Show. A partir de R$59,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Zero Lactose 180g — LANÇAMENTO

Ovo e bombons de chocolate ao leite laCreme zero lactose. A partir de R$49,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Zero Adição de Açúcares 180g

Ovo e bombons de chocolate ao leite laCreme zero adição de açúcares. A partir de R$49,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Branco 360g

Ovo e trufas de chocolate branco laCreme. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme ao leite 360g

Ovo e trufas de chocolate ao leite laCreme. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Mezzo 260g — LANÇAMENTO

Ovo com dupla camada. Por fora o delicioso chocolate ao leite laCreme e por fora uma camada de chocolate branco com sabor leite. A partir de R$54,90 para Cacau Lovers.

Ovinhos laCreme 60g — LANÇAMENTO

Ovinhos laCreme recheados nos sabores ao leite com trufa ao leite, branco com trufa branca e ao leite com recheio sabor leite. A partir de R$19,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Zero Adição de Açúcares Recheado 400g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite e recheio de trufa ao leite laCreme zero adição de açúcares. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Mezzo Recheado 400g

Meia casca de chocolate ao leite laCreme recheada com trufa de chocolate ao leite e meia casca de chocolate branco laCreme recheada de trufa de chocolate branco. A partir de R$84,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bendito Cacao 70% 360g

Ovo de chocolate 70% cacau com trufas de chocolate intenso. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo MonteBello Duo 155g — LANÇAMENTO

Duas meias cascas de chocolate ao leite e uma meia casca de chocolate branco recheados com marshmallow. A partir de R$35,90 para Cacau Lovers.

Ovo Recheado LaNut 400g

Ovo de chocolate ao leite com recheio de gianduia (creme de avelã com chocolate). A partir de R$84,90 para Cacau Lovers.

Ovo LaNut 360g

Ovo de chocolate ao leite com pasta de avelã e avelã granulada, bombons de chocolate ao leite com avelã inteira recheados com creme de avelã. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo GranCherie 360g

Ovo de chocolate ao leite com pedacinhos de doce de cereja e bombons de chocolate ao leite com recheio de cereja ao licor. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo Mezzo com Paçoquita 290g

Ovo com dupla camada de chocolate ao leite e branco com pasta de amendoim. Vem com duas Paçoquitas. A partir de R$54,90 para Cacau Lovers.

Ovo CS Trufa 200g

Ovo de chocolate ao leite com bombons recheados com trufa tradicional. A partir de R$39,90 para Cacau Lovers.

Ovo CS Sortido 280g

Ovo de chocolate ao leite com bombons de chocolate ao leite recheados nos sabores brigadeiro, cereja ao licor e doce de leite. A partir de R$49,90 para Cacau Lovers.

Ovo Miau 200g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite com Miau de chocolate ao leite no interior. A partir de R$39,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bytes Crocante 280g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite crocante e drageados crocantes no interior. A partir de R$49,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bytes Cookies 280g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate branco com cookies e drageados com cookies no interior. A partir de R$49,90 para Cacau Lovers.

Ovo CS Sortido 700g e 2kg

Ovo de chocolate ao leite com bombons de chocolate ao leite recheados nos sabores brigadeiro, avelã e cereja ao licor. Ovo 700g a partir de R$99,90 para Cacau Lovers. Ovo 2kg a partir de R$299,90 para Cacau Lovers.

Ovo CS Leite Condensado 280g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite com bombons de chocolate ao leite recheados sabor leite condensado. A partir de R$49,90 para Cacau Lovers.

Ovo Tom & Jerry e Scooby-Doo! 160g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite. Acompanha uma touca com opções dos personagens Tom, ou Jerry, que mexem as orelhas e Scooby-Doo, que emite som. A partir de R$89,90 para Cacau Lovers.

Ovo Looney Tunes Chaveiro 180g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite com bombons recheados sabor doce de leite. Acompanha chaveiro Chibi exclusivo com opções dos personagens Piu-Piu, Patolino, PernaLonga e Frajola. A partir de R$59,90 para Cacau Lovers.

Ovo Looney Tunes Pantufa P ou G 160g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite. Acompanha um par de pantufas com opção dos personagens PernaLonga, Taz, Piu-Piu e Frajola. A partir de R$119,90 para Cacau Lovers.

Ovo laCreme Kids 160g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite laCreme. Acompanha carimbo da Cremilda para deixar qualquer atividade mais divertida. A partir de R$44,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bella’s Mochila 160g

Ovo de chocolate ao leite com uma linda mochila de unicórnio tie-dye. A partir de R$89,90 para Cacau Lovers.

Ovo Chocomonstros 160g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite. Acompanha um PopSocket de celular em três modelos diferentes de Chocomonstros. A partir de R$39,90 para Cacau Lovers.

Ovo Chocomonstros Treme-Treme 160g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite com uma pelúcia fofinha dos Chocomonstros que treme quando aperta. São três modelos diferentes. A partir de R$69,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bella’s Pantufa 160g- LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite. Acompanha um par de pantufas de unicórnio. A partir de R$99,90 para Cacau Lovers.

Ovo Chocoesportes NBA 160g — NOVOS TIMES

Ovo de chocolate ao leite. Acompanha uma minibola de basquete exclusiva. São quatro times para escolher: Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Golden State Warriors. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovinhos Capricho 180g — LANÇAMENTO

Ovinhos recheados sabor brigadeiro. Acompanha massageador facial e faixa de cabelo para skin care. A partir de R$79,90 para Cacau Lovers.

Ovinhos Stranger Things Porta-Celular 160g — LANÇAMENTO

Ovinhos recheados sabor brigadeiro. Acompanha um porta-celular no formato do Demogorgon. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo Stranger Things 160g — LANÇAMENTO

Ovo de chocolate ao leite. Acompanha uma almofada exclusiva no formato do Demogorgon e balde de pipoca da série. A partir de R$129,90 para Cacau Lovers.

Ovinhos The Witcher Porta-Celular 160g — LANÇAMENTO

Ovinhos recheados sabor brigadeiro. Acompanha um porta-celular no formato do lobo da série. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovinhos La Casa de Papel Porta-Celular 160g — LANÇAMENTO

Ovinhos recheados sabor brigadeiro. Acompanha um porta-celular no formato da máscara da série. A partir de R$64,90 para Cacau Lovers.

Ovo Bytes com Fone 200g

Ovo de chocolate ao leite crocante e drageados crocantes ao leite. Acompanha um fone de ouvido sem fio em três opções de cores: verde militar, rosa e off-white. A partir de R$119,90 para Cacau Lovers.

Pack Ovinhos 250g

Ovinhos de chocolate ao leite e ovinhos de chocolate branco. A partir de R$29,90 para Cacau Lovers.

Tablete Cacau Magia 115g

Tablete de chocolate ao leite com confeitos. A partir de R$19,90 para Cacau Lovers.

Cacau Magia Coelhos e Ovos 95g

Ovinhos de chocolate ao leite e coelhos moldados e decorados. A partir de R$29,90 para Cacau Lovers.

Cubo Cacau Magia Brigadeiro 145g

Bombons de chocolate ao leite com recheio sabor brigadeiro. A partir de R$19,90 para Cacau Lovers.

Cesta Cacau Magia Páscoa P ou M

Cesta para presente de Páscoa. Cesta P a partir de R$6,90 ou Cesta M a partir de R$ 9,90.

Pelúcia Coelho com laço

Coelho de Pelúcia com laço decorativo. A partir de R$69,90.

Ovo Cacau Magia ao Leite 80g

Ovo de chocolate ao leite. A partir de R$19,90 para Cacau Lovers.

Coelho Artesanal 70g

Coelho de chocolate ao leite, intenso e branco decorado artesanalmente. A partir de R$19,90 para Cacau Lovers.

Ovo Cacau Magia 40g

Ovo de chocolate ao leite. A partir de R$9,90 para Cacau Lovers.

Chocoarte Cacau Magia 40g

Tablete de chocolate ao leite decorado artesanalmente com chocolate branco. A partir de R$11,90 para Cacau Lovers.

SOBRE A CACAU SHOW

Fundada em 1988, a Cacau Show tornou-se a maior rede de chocolates finos do mundo. Atualmente, conta com mais de 2.800 lojasnos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil. Especialista em chocolates com diferentes intensidades de sabor, a Cacau Show está em constante inovação e oferece uma variedade de produtos para todos os gostos e momentos.