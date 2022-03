Santuário Nacional revela fachada com cenas bíblicas

Trabalho, que vai contar a história de José do Egito e Moisés, foi realizado em mosaico por artistas de diversos países

O Santuário Nacional entrega, no próximo sábado (19), a Fachada Norte da Basílica de Aparecida (SP). A cerimônia conta com um uma missa solene, rezada às 18h no Altar Central, seguida por um show às 19h30, no Jardim Norte do complexo religioso. A obra, inspirada no livro do Êxodo, é a primeira das quatro fachadas que serão revestidas por mosaicos que apresentam cenas da Bíblia.

Reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo

“Na festa de São José, o esposo da Virgem Maria, queremos entregar aos devotos de Nossa Senhora a primeira etapa dessa grande obra. O primeiro passo já foi dado, mas outras três etapas dessa jornada ainda estão por vir”, comemora o reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo.

Para celebrar o momento, as cantoras Ziza Fernandes e Adriana Arydes e o cantor Diego Tiguéz vão se apresentar diante da Fachada Norte da Basílica. Eles serão acompanhados pela orquestra composta por músicos do PEMSA (Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida), regidos pelo maestro Rodrigo Costa.

O musical, que conta com duas canções compostas especialmente para a data, vai narrar a história da libertação do povo hebreu do Egito e a ação de Deus na vida dos fiéis, temas presentes no mosaico que será inaugurado durante a apresentação. A ideia é traduzir a arte presente nas paredes utilizando a músicas, coreografias e encenações.

“É hora de contemplar. Ler o Êxodo na Fachada Norte do Santuário, interpretar fatos, cores e uma arte que nos revela que Deus cuida de nós, vem ao nosso encontro, nos liberta e caminha conosco. Ele quer ser um Pai para nós e quer sejamos seu povo, numa aliança de amor”, afirma o administrador do Santuário, padre Luiz Claudio Alves de Macedo.

Tanto a celebração eucarística, como a apresentação artística terão transmissão da TV Aparecida. Os devotos também podem acompanhar a festividade pelas redes sociais do Santuário Nacional (Facebook e Youtube), pela plataforma Aparecida ao Vivo, disponível em www.a12.com/aparecidaaovivo, e pelo aplicativo Aparecida.

Fachada Norte

Fachada Norte – Com mais de 50 metros de altura, a Fachada Norte foi a primeira a ser edificada no Santuário Nacional, em 1955. Em 2019, iniciaram-se as obras de revestimento do local, que contaram com o envolvimento direto de 177 profissionais. Entre eles, 27 mosaicistas de diversas nacionalidades, ligados ao Centro Aletti, de Roma, na Itália.

A concepção artística é do padre Marko Ivan Rupnik, sacerdote esloveno que desde 1991 vive e trabalha no Centro de Arte Espiritual Aletti. O religioso possui mais de 200 obras em mosaico nos cinco continentes.

“Seu trabalho foi iniciado a convite do então Papa João Paulo II para a realização dos mosaicos da Capela Redemptoris Mater no Vaticano, inaugurados em 1999. Também nos importantes santuários marianos de Fátima, em Portugal, e Lourdes, na França, na Igreja de São Pio de Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, na Itália. No Brasil, temos os mosaicos na Catedral de Santa Maria Mãe de Deus na cidade de Castanhal, no Pará”, detalha a doutora em ciência da religião, Wilma Tommaso.

A obra de Aparecida promete ser a maior realizada pelo sacerdote e o Centro Aletti até o momento. Somente na Fachada Norte da Basílica foram aplicados quatro mil metros quadrados de mosaicos.

As pedras que o compõem são provenientes de diversos países. Entre eles o Brasil, a França, a Grécia, e o Afeganistão, entre outros. Algumas são naturais, como o mármore e o granito, por exemplo, mas também há o Mosaico Veneziano, produzido artesanalmente.

Santuário Nacional

Após a Fachada Norte, as outras três fachadas da Basílica também serão revestidas com cenas bíblicas. Atualmente, a Fachada Sul do templo está sendo preparada para receber os mosaicos, que estão sendo produzidos em Roma pelos artistas do Centro Aletti.

O revestimento é realizado por meio de doações feitas por membros da Família dos Devotos. A iniciativa reúne pessoas do Brasil e do exterior que auxiliam nas obras de acolhimento, construção e evangelização do Santuário Nacional de Aparecida.

Por Victor Hugo Barros

Cenas bíblicas