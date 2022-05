O tempero e sabor mexicano invade São José dos Campos

Uma experiência gastronômica genuinamentemexicana sem sair do Brasil. Essa é a proposta da Frida Comedoria, restaurante que encanta os mais exigentes paladares em São José dos Campos.

Em funcionamento na cidade há quase cinco anos, o restaurante prima em cada detalhe. Seja pelo espaço físico, que atende através de reservas e conta com uma decoração natural e colorida, com elementos que remetem ao país da América Central; seja pela apresentação e agilidade nas entregas e uso de ingredientes frescos e de primeira qualidade.

É claro, no entanto, que é o grande destaque é o sabor. O tempero e texturas estão presentes nos carros-chefes da casa: burritos de carnitas, quesadilha de frango com cream chese, o crunchwrap que vai chilli, guacamole, cheddar e sour cream. Também há burritos de shimeji, uma ótima pedida para os vegetarianos e veganos.

Por trás do sucesso da Frida Comedoria estão Patrick Miacci e sua mãe Nilce, que inclusive, é a chefe de cozinha do empreendimento. A ideia de abrir o restaurante, por sua vez, foi do próprio Patrick e aconteceu após uma viagem, não ao México, mas à Irlanda. “Morei e trabalhei lá durante quatro anos e sempre via lugares que vendiam apenas burritos. E vinha de tudo, arroz, feijão, carne, muito similar a alimentação do brasileiro. É por isso que a especialidade da Frida é o burrito”, conta. “Mas em breve vamos colocar tacos, outra iguaria do México, no cardápio do restaurante”, avisa.

Se a ideia for uma boa bebida, a sugestão é se deliciar com a marguerita e com o gin tropical ou de frutas vermelhas.

Frida Comedoria

Frida Comedoria Funcionamento: quarta, quinta, domingo e segunda-feira, das 18 às 23h; sexta-feira e sábado, das 18 às 00h.Pedidos: via Ifood e WhatsApp (12) 99164-0848.

Endereço: Rua Doutor Aleixo Mascarenhas, nº 35, Vila Maria – São José dos Campos/SP.

Fotos: Divulgação/FQ Press