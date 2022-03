Benefícios de produtos artesanais para a saúde

Alimentos artesanais agregam nutrientes para a saúde e incentivam a economia local.

Produtos feitos de forma artesanal têm se mostrado um importante aliado à saúde dos consumidores. Estudos como o da Universidade de Turim, na Itália, mostram que um grupo de pessoas, após uma rotina de alimentação à base desses alimentos comparados com outro grupo que consuma apenas produtos industrializados, demonstram menores índices de gordura, pressão arterial e glicemia em jejum.

Associação Paulista do Queijo Artesanal (APQA)

No dia 23 de março a Associação Paulista do Queijo Artesanal (APQA) promoverá o 1º Fórum da Gastronomia Artesanal da região, com produtos como geleias, cervejas, charcutaria e queijo. Todos os produtos são feitos de forma artesanal e carregam a originalidade nas receitas.

O queijo é famoso por seu sabor marcante e por conquistar o Brasil inteiro, este alimento é fonte de vitamina A, B2, B12, D e K2, cada uma possui benefícios para uma vida saudável, como a D que ajuda na síntese do cálcio e a K2 que auxilia na manutenção óssea e na saúde do coração.

A forma de preparo e embalagem pode influenciar nos produtos de charcutaria, quando estes são feitos de forma artesanal é possível evitar doenças como câncer e problemas no coração, isso porque quando produzidos artesanalmente eles contém menos gordura saturada.

Além dos benefícios para a saúde, os produtos artesanais trazem consigo a originalidade e uma fórmula única, que demonstra o cuidado e pureza na preparação dos alimentos. Em cada produto há uma história.

1º Fórum da Gastronomia Artesanal da região

Data: 23 de março

Local: Parque Tecnológico – Estrada Dr. Altino Bondensan, 500, Eugênio de Melo – São José dos Campos

Horário: das 13h às 22h

Entrada gratuita

* A APQA estará recebendo doações de alimentos não perecíveis que após o evento serão destinados para uma instituição de caridade.

Imagem de moritz320 por Pixabay