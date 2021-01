Salada Caesar é uma boa pedida para o verão

Chef da Rede Windsor ensina a tradicional receita como opção leve para a época

Janeiro sempre com altas temperaturas pede pratos mais leves e frescos para amenizar o calor. Na busca por uma opção simples e rápida de fazer em casa, o chef Gilmar Vilas Boas, que está há mais de 30 anos na Rede Windsor, sendo 7 no comando do restaurante do Windsor Leme, ensina a tradicional receita da Salada Caesar.

Confira:

Salada Caesar

Ingredientes

Alface Americana

Peito de Frango

Bacon

Queijo Parmesão

Croutons

Molho Caesar

Ingredientes do molho Caesar

200 ml de creme de leite

02 colheres de sopa de maionese

01 colher de sopa de mostarda

Suco de meio limão

150 gramas de parmesão

02 dentes de alho picado

02 colheres de sopa de azeite

40 gramas de aliche picadas (filé de anchova)

Sal a gosto

Salsinha picada

Modo de preparo do molho:

Bater num mix ou liquidificador até ficar homogêneo.

Modo de preparo da salada:

Rasgue as folhas de alface americana no prato fundo depois coloque o molho caesar, fatie o peito de frango grelhado ou ao forno e arrume por cima da alface.

Coloque os pedacinhos de bacon, croutons e queijo parmesão.

