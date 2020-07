Vinícola Góes lança novos sabores do Grape Cool

A família cresceu, trouxe novos sabores e visual modernizado

Focando na diversidade do paladar, o Grape Cool (bebida gaseificada à base de vinho) ganhou novas versões além do tradicional sabor de uvas. Reforçam a linha os sabores pêssego e pina colada – com base de vinho branco – e o zero álcool, na versão uva, que desperta os sentidos dos consumidores, mesmo daqueles que não consomem álcool.

Grape Cool

O Grape Cool, é uma bebida refrescante, com baixa graduação alcoólica (5%), perfeita para combinar com petiscos e salgadinhos, e uma ótima opção para fugir do convencional. É um produto de sucesso desde seu lançamento, em 2003, com vendas que crescem anualmente cerca de 30%, e distribuição nas principais capitais brasileiras.

Seu novo visual, moderno e cool como o produto, está disponível em embalagens de alumínio/lata, long neck e na versão em barril (de alumínio, como os de chopp), combinando com o happy hour, a balada, o churrascos, os eventos e bons momentos em geral.

“Para atender nosso público com primazia, melhoramos nosso portfólio e lançamos, também, o zero álcool para compor essa linha que agrada tantos paladares. Estamos confiantes na nova família Grape Cool”, destaca Luciano Lopreto, diretor comercial da Vinícola Góes.

Vinícola Góes

A empresa:

A Vitivinícola Góes é uma empresa 100% brasileira que produz uvas, vinhos, espumantes e outras bebidas. Localizada no interior do Estado de São Paulo, no Roteiro do Vinho da cidade de São Roque. Destaca-se por suas modernas instalações, tanto no campo quanto na indústria, além de uma equipe altamente capacitada, sempre de olho no futuro, investindo em tecnologia, prezando pela qualidade dos vinhos e preservação de suas raízes. Preferida por muitos consumidores, a marca Góes é atualmente uma das líderes de mercado no varejo (de acordo com a Nielsen) e Top of Mind (registrado pela Revista Supermercado Moderno) no estado de São Paulo. Possui também uma infraestrutura turística, com lojas, espaço de eventos, visitas orientadas, passeios aos vinhedos, restaurante, cafeteria e atividades de lazer, que fazem de seu espaço de Enoturismo um dos melhores avaliados por seus visitantes, de acordo com o TripAdvisor.

Imagem de Roman Paroubek por Pixabay