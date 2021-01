BYD lança três novos modelos de automóveis com sistema híbrido DM-i

O novo sistema usa as tecnologias híbridas plug-in baseadas principalmente em eletricidade limpa, tornando os veículos verdes e ecológicos

Em 11 de janeiro, a BYD lançou oficialmente seu novo sistema híbrido DM-i e três modelos novos de automóveis em um evento em Shenzhen. O sistema usa tecnologias híbridas plug-in da BYD baseadas principalmente em eletricidade, que fornece altas velocidades com economia de energia, tornando os veículos verdes e ecológicos.O sistema reduz o consumo de combustível para 3.8L – 100km, e o combustível combinado e alcance elétrico de cruzeiro excede 1.200 km, enquanto o tempo de aceleração de 0 -100 km/h é 2-3 segundos mais rápido que o de veículos de combustível similar. Ele pode fornecer uma experiência de direção que se parece com a de veículos totalmente elétricos, graças às suas tecnologias exclusivas.

Com o sistema híbrido DM-i agora sendo lançado para produção em massa, os três modelos equipados com o sistema – Qin PLUS DM-i, Song PLUS DM-i e Tang DM-i – iniciaram as pré-vendas no evento de lançamento.

Híbrido DM-i

“O sistema híbrido DM-i é uma obra-prima da BYD, que desempenhará um papel disruptivo para a supremacia dos veículos a combustível”, disse Wang Chuanfu, presidente da BYD. “Isso transformará a estrutura de consumo do mercado automotivo chinês e nos levará mais perto do sonho de uma viagem limpa e verde. Queremos que o sistema híbrido DM-i entre no segmento de mercado onde os veículos de combustível tradicionais são dominantes e nos ajude a conquistar nosso próprio espaço neste campo competitivo”.

O lançamento do híbrido DM-i e a pré-venda dos novos veículos são eventos marcantes para a BYD, apresentando um novo ponto de partida para a marca. Baseando-se nas vantagens técnicas únicas do sistema híbrido DM-i, os três novos veículos irão abalar as regras do jogo no mercado de veículos de combustível tradicional, acelerando a mudança para a mobilidade verde.

BYD – gigante global da energia limpa

A BYD foi por quatro anos consecutivos (de 2015 a 2018) a maior fabricante global de baterias de lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in. A empresa está presente nos seis continentes, com veículos operando em mais de 300 cidades de 50 países. Superando 220 mil funcionários distribuídos em mais de 30 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores que já desenvolveram acima de 24 mil patentes). A BYD é ainda a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. Em 2019, a empresa alcançou a terceira posição entre as companhias que estão mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune, e, em 2016, ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, entre outros prêmios internacionais.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de chassis de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, inaugurou sua segunda planta, para produção de módulos fotovoltaicos, consolidando-se como uma das líderes desse importante mercado no Brasil. Em 2020, a BYD iniciou a operação de sua terceira planta fabril no País, em Manaus, para a produção de baterias. A BYD também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: Em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. A BYD Brasil emprega 365 funcionários nas cidades de Campinas, São Paulo, Salvador, Manaus, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro.