Ticiane Pinheiro celebra aniversário em São Paulo

A apresentadora do Hoje Em Dia completou nesta sexta-feira, 16 de junho, mais um ano de vida e comemorou em grande estilo com um almoço no Meeting Eventos, localizado no Campo Belo, em São Paulo. Com festa animada, Tici reuniu amigas ao lado das filhas, Rafa (13) e Manu (3). Didi Wagner, Fernanda Motta, Iara Jereissatti, Luciana Cardoso, Renata Alves, Vera Viel, e claro, a família: sua mãe, a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, seu pai, Fernando Pinheiro e seus irmãos, Fefe e Jo Pinheiro. A festa contou com decoração assinada por Andréa Guimarães, amiga de longa data da apresentadora da Record. Tici escolheu um vestido-blazer branco com bordados, que contou com o styling de Carol Roquete.

Mais cedo, a apresentadora (que além do matinal Hoje em Dia também apresentará o dominical Canta Comigo Teen e o semanal Troca de Esposas) já tinha cantado parabéns ao lado dos colegas da Record – ela ganhou uma festa surpresa na emissora. “Foi muito legal ter a equipe inteira reunida”, disse nos Stories. “A próxima comemoração vai ser um almoço com as minhas amigas. Como o César estava trabalhando à noite, vamos comemorar também”, contou. Tralli fez uma linda homenagem para a esposa nas redes sociais. “Abrindo as celebrações do niver do meu amor. Aquele jantar a sós cheio de romantismo, que eu amoooo. Privilégio meu de comemorar já de véspera. Bom demais.”.

Ticiane Pinheiro