Jeep® celebra 80 anos construindo o futuro

Em 15 de julho de 1941, há exatos 80 anos, a antiga Willys-Overland Co. assinou um contrato com o Exército dos Estados Unidos para iniciar a produção do primeiro veículo Jeep militar. Oitenta anos depois, a marca Jeep atua em todo o mundo com uma linha de produtos que continua se expandindo para novos segmentos, uma comunidade fiel de clientes e a utilização de novas tecnologias, como a dos veículos elétricos 4xe, como a evolução de oito décadas de liderança no setor.

Em 2021, no Brasil, a Jeep celebra seus 80 anos com diversas novidades. No Jeep Day (dia 4×4 ou 04/04), quando foi realizada a comemoração do aniversário da marca de forma antecipada no País, foi feito o lançamento de uma série especial de aniversário para cada um dos quatro modelos comercializados por aqui (Renegade, Compass, Grand Cherokee e Wrangler), além da apresentação da Adventure Intelligence by Jeep Connect, plataforma de serviços de conectividade que estreou no Renegade, primeiro carro conectado da marca e da Stellantis no Brasil. Pouco depois, foi a vez da apresentação do Novo Compass, com mais performance com o novíssimo motor turbo Flex T270 com potência de 185 cv e torque de 270 Nm; novo design com mudanças por fora e por dentro, como o novo volante; mais sofisticação com itens como os novos faróis Full LED; e mais tecnologia com a nova central multimídia conectada de 10’1”.

“Celebramos estas oito décadas de olho no futuro, com um ano repleto de novidades. Além de tudo que já trouxemos no primeiro semestre, ainda teremos em 2021 os lançamentos do Jeep Commander, SUV premium de 7 lugares que elevará o patamar de luxo da marca, e do primeiro modelo híbrido 4xe da Jeep na região. Estamos começando uma nova era para a Jeep já pensando nos próximos 80 anos”, afirma Alexandre Aquino, diretor do Brand Jeep para a América Latina.

12 momentos marcantes em 80 anos da Jeep no mundo

Coloque 100 apaixonados pela Jeep ao redor do mundo juntos e peça a eles para indicar os momentos mais memoráveis na história da marca e é pouco provável que qualquer um deles dê a mesma resposta. Abaixo está uma lista de alguns dos momentos mais importantes para a Jeep no mundo nessas oito décadas memoráveis.

1. 4xe é o novo 4×4

A evolução da marca Jeep acelerou neste seu 80º aniversário com a chegada do 4xe, a utilização de recursos de eletrificação para desenvolver e produzir os veículos 4×4 mais robustos, divertidos e avançados do mundo, incluindo o totalmente remodelado Jeep Grand Cherokee, que será apresentado no Salão do Automóvel de New York, nos Estados Unidos. Como ícone da Jeep, o Wrangler 4xe está liderando a ofensiva de eletrificação da marca no hemisfério Norte. O recurso 4×4 Trail Rated® do modelo é possível graças a uma bateria à prova d’água selada e sistemas eletrônicos que podem operar nas condições mais difíceis. Alimentado por um motor PHEV turbo de injeção direta 2.0L I4 DOHC, o 4xe oferece impressionantes 375 cv e 637 Nm de torque instantâneo. Com 49 MPGe, uma autonomia de 595 quilômetros, aceleração de 0-100 km/h em apenas seis segundos e modos de direção E-Selec, esse é o Wrangler mais robusto, eficiente, ecológico e tecnicamente avançado que, por conta de sua alimentação elétrica silenciosa, pode agora inserir com mais imersão seus usuários na natureza.

2. O novo premium americano

Os novos Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 colocam os SUVs premium em um patamar sem paralelos em termos de estilo, conforto e aventura. Os modelos para oito passageiros representam uma extensão premium da marca Jeep, embalada em um novo projeto sofisticado e autêntico. Eles foram construídos baseados na rica herança do refinamento e construção americano de alto padrão, oferecendo a melhor experiência ao cliente com um conjunto de vantagens padrão premium que vão além do simples serviço VIP.

3. Expansão global

Durante a última década, a marca Jeep expandiu sua oferta de produto global com novas identificações como o compacto Jeep Renegade e o novo Jeep Gladiator, a picape Jeep mais robusta da história. A marca também expandiu sua área de produção, permitindo que clientes em mercados tais como Europa, Brasil, Índia e China apreciem veículos da marca Jeep produzidos localmente. Esse portfólio diverso de produtos e áreas de produção global, com dez plantas em seis países permitiu que a marca Jeep quadruplicasse as vendas em um período de dez anos.

4. O máximo em tração e dirigibilidade

Em 1999, dois novos sistemas de tração nas quatro rodas foram apresentados. O Quadra-Trac II ofereceu um sistema inovador que transfere o torque traseiro para a frente e de um lado para o outro, significando que o torque de tração estará disponível imediatamente para todas as quatro rodas – garantindo máxima tração e dirigibilidade a qualquer momento e em todas as circunstâncias sem participação do motorista. Quando o Quadra-Trac foi combinado com os novos eixos progressivos dianteiro e traseiro Vari-Lok, que entregam muito mais torque para a roda com maior aderência, o resultado foi o novo sistema Quadra-Drive.

5. O Jeep Grand Cherokee impressionou em Detroit

Em 7 de janeiro de 1992, no Salão do Automóvel de Detroit (NAIAS), Bob Lutz, então presidente da Chrysler, dirigiu o primeiro novo Jeep Grand Cherokee ZJ da linha de produção de Jefferson, pelas ruas da cidade e através da porta de vidro do Cobo Hall (local onde o evento acontece), apresentando o avanço do SUV premium. O Grande Cherokee oferecia detalhes interiores sofisticados, dirigibilidade na estrada, condução e conforto sem perder qualquer característica off-road que fez da marca Jeep uma lenda.

6. O nascimento de uma lenda

A chegada do Jeep Wrangler em 1986 atendeu ao desejo do público de um SUV compacto com mais conforto. Ele apresentava um centro de gravidade mais baixo, dirigibilidade melhorada e um interior mais confortável. O modelo estabeleceu precedente para um dos veículos Jeep mais amados e robustos de todos os tempos. Embora o Wrangler tenha compartilhado o perfil de carroceria aberta familiar do CJ-7, ele continha poucas partes comuns com seu famoso predecessor. Mecanicamente, o Wrangler tinha mais em comum com o Cherokee. Em 5 de agosto de 1987, pouco mais de um ano após a apresentação do Wrangler, a American Motors Corporation foi vendida para a Chrysler Corporation e a popular marca Jeep se tornou parte da Divisão Jeep / Eagle da Chrysler.

7. O primeiro SUV compacto do mundo – Cherokee

A crise de energia de 1979 estimulou o desenvolvimento de um 4×4 menor. O Jeep Cherokee XJ 1984 foi projetado a partir do zero e foi o primeiro SUV compacto do mundo. Usando uma estrutura de monobloco, o veículo ficou muito menor que seu antecessor mantendo ainda 90% de seu espaço interior. O veículo apresentou o sistema de tração de quatro rodas Command-Trac shift-on-the-fly.

8. Wagoneer cria o SUV premium original

Em 1963, o Jeep Wagoneer foi o SUV premium original que combinou a tração quatro rodas com uma transmissão automática. Oferecendo opções que estavam, até então, disponíveis em carros de passageiros de alta tecnologia, o Wagoneer mudou a percepção das pessoas sobre um veículo de tração nas quatro rodas. Isso ampliou o mercado e o apelo dos veículos 4×4 e criou o SUV moderno, que foi anunciado como “Totalmente novo, Totalmente Jeep”. Duas décadas depois, a marca Jeep lançou o Grand Wagoneer, que trouxe a experiência premium 4×4 a outro nível com características como bancos em couro, ar-condicionado, rádio AM/FM/CB e isolamento acústico.

9. Jeep Jamboree – o “avô” de todos os eventos 4 rodas

Em 1953, o primeiro Jeep Jamboree aconteceu em Georgetown Divide na Califórnia, atraindo 55 veículos e 155 participantes. Esse evento, organizado por Mark Smith, demonstrou como muitos proprietários de veículos da marca Jeep amam se reunir para se divertir, praticar a camaradagem e a aventura 4×4. Embora o Jeep Jamboree realize orgulhosamente eventos sobre trilhas em todos os Estados Unidos, um dos mais populares encontros é o que acontece na Rubicon Trail, que atravessa a cadeia de montanha de Sierra Nevada na Califórnia — sem dúvida, os 27 km mais extenuantes de aventura off-road já vistos. Poucas marcas no mundo geram tanta dedicação e compromisso de sua comunidade como a marca Jeep. Em cada canto do globo, todos os dias, há demonstrações de paixão dos proprietários e fãs.

10. O primeiro SUV

Em 1946, a Willys-Overland introduziu a primeira station wagon de carroceria toda em aço – o Willys Wagon, mas a grande novidade revolucionária foi em 1949 quando a tração nas quatro rodas foi adicionada ao wagon para criar o primeiro SUV. Capaz de transportar sete passageiros com conforto, levar carga e enfrentar as trilhas mais difíceis, o Willys Wagon representou uma virada de jogo. A Wagon projetada por Brooks Stevens esteve em produção por aproximadamente 20 anos, mais que qualquer automóvel americano contemporâneo de sua época.

11. Um Jeep 4×4 para as massas

O CJ-2A de 1945 se tornou o primeiro veículo leve com tração nas quatro rodas disponível em massa para o público em geral. Embora o CJ-2A tenha compartilhado a arquitetura básica do MB, houve diversas melhorias notáveis. Isso incluiu uma tampa traseira dobrável, estepe montado na lateral, faróis maiores e uma unidade de tomada de força.

12. Um ícone nasce no período de guerra

Em 1941, a Willys-Overland celebrou um contrato para ser a fornecedora primária do novo veículo militar de um quarto de tonelada para o Governo dos Estados Unidos. Mais de 350.000 desses Jeeps MBs seriam produzidos em 1945 e seriam a base para o Jeep CJ civil que iniciaria produção mesmo antes da guerra acabar.

