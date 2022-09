Volkswagen inaugura primeira City Store com o Grupo Recreio, no RJ

Marca proporciona experiência inovadora e intimista aos clientes da City Store Recreio localizada no Casa Shopping

A Volkswagen do Brasil inaugura hoje, no Casa Shopping, localizado na Barra da Tijuca/RJ, sua primeira City Store, em parceria com o Grupo Recreio, o maior do País em número de lojas da marca.

A City Store Recreio atende a uma tendência de mercado de lojas mais compactas, que pode ser facilmente aplicada em locais onde o espaço físico é menor, priorizando o uso da tecnologia e digitalização para mostrar os atributos dos carros da Volkswagen.

Grupo Recreio

Utilizado globalmente, o conceito modular inovador “You Take. We Make” tem como ponto de partida a nova identidade visual da Volkswagen. Assim, a City Store Recreio em seus 260 metros quadrados aplicou o “You”, representando a área de boas-vindas; o “Take“, expondo produtos recém-lançados e suas respectivas oportunidades de negócios e benefícios; o “We”, contemplando uma área de interação com a marca com ferramentas como o DDX, do inglês Digital Dealer eXperience, onde a realidade virtual é utilizada como ferramenta de venda e de demonstração dos veículos da marca e, por fim, o “Make”, proporcionando uma área de atendimento individualizado para uma melhor experiência na negociação. Tudo isso atrelado a uma atmosfera intimista e tecnológica, que permeia desde a localização privilegiada dentro do maior shopping de decoração da América Latina à escolha do mobiliário clean, minimalista e moderno.

Foto:Divulgação

Volkswagen

“A Volkswagen está propondo uma nova experiência ao cliente, com atendimento diferenciado, exposição de alta tecnologia, em um ambiente leve, conectado, mas ao mesmo tempo harmônico e humanizado. Prestigiamos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, em um momento oportuno, no qual estamos patrocinando o maior festival de música e entretenimento do mundo”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

“Ficamos honrados em sermos a primeira City Store da marca Volkswagen aqui no País. Escolhemos com bastante rigor a localização focada no público que queremos atingir, sempre pensando na comodidade, conveniência e experiência que ele terá com a marca. A configuração e a ideia modular da loja nos dá flexibilidade para promovermos os produtos com o destaque que eles merecem”, explica Eloy Braz, um dos acionistas do Grupo Recreio e conselheiro executivo do Grupo Líder.

Desde o lançamento do New Brand Design, que apresenta a nova identidade visual da marca até o lançamento do conceito City Store no Grupo Recreio, a Volkswagen está sempre atenta à demanda de mercado em um processo contínuo de criação de novos formatos para seus clientes.

City Store Recreio