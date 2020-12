American Tower comemora dois anos de sua Rede NeutraATC LoRaWAN™ para internet das coisas no Brasil

A American Tower, líder global em infraestrutura para telecomunicações, comemora dois anos de sua rede ATC LoRaWAN™ para internet das coisas no Brasil. A companhia expandiu seu portfólio e agora também conta com uma infraestrutura de rede neutra para clientes que precisam de soluções de conectividade de baixo custo e baixo consumo de bateria para viabilizar projetos de internet das coisas, tendo como sua parceira tecnológica na iniciativa a Everynet.

Desde o lançamento da rede, já são mais de 3,3 bilhões de mensagens comunicadas utilizando a infraestrutura da American Tower, que hoje oferece cobertura nacional, abrangendo 265 cidades em todos os estados do Brasil, cobrindo 110 milhões de pessoas e correspondente a 63% do PIB. Entre as verticais de maior relevância, além de rastreamento de ativos, tem se destacado muito o caso de uso de medição inteligente, que teve crescimento de aproximadamente nove vezes desde o início do ano.

“É interessante perceber como o mercado se adapta às condições que se apresentam. Desde o início percebemos um grande movimento na vertical de rastreamento de ativos, e no contexto desse ano percebemos a aceleração de medição inteligente dos mais diversos tipos (água, gás e energia). Vimos também outros casos em cidades inteligentes acelerando, como por exemplo iluminação pública, o que mostra a importância, além da rede, do aumento da maturidade do ecossistema fim a fim”, diz Daniel Laper, diretor de Novos Negócios e IoT da American Tower no Brasil.

Rede ATC LoRaWAN™

Em termos de relevância da Rede ATC LoRaWAN™ para a comunidade, a American Tower destaca que existem múltiplas possibilidades de soluções de IoT que podem ajudar nos negócios. A Rede ATC LoRaWAN™ é indicada para diversos mercados, desde cidades inteligentes ao agronegócio. A rede atende nacionalmente, e sua expansão está orientada para as oportunidades de negócios: “Nosso foco está em expandir e facilitar o acesso à tecnologia e o desenvolvimento do mercado através dos nossos distribuidores, que são os grandes viabilizadores da escala”, ressalta Laper. Entre as principais expectativas da multinacional, o destaque é o ecossistema local de parceiros amplamente difundido, com grande variedade de soluções nacionais e prontas para uso.

Parcerias estratégicas – Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC)

Recentemente, a American Tower celebrou um total de 11 acordos de cooperação tecnológica com centros de referência em Internet das Coisas no país como parte da estratégia da Rede Neutra ATC LoRaWAN para IoT que visando ampliar sua escala de atuação e o fomento do ecossistema, alinhado com o alcance da rede. Entre as parcerias assinadas com a American Tower, estão polos e instituições educacionais, instituições de P&D, ecossistemas de aceleração de empresas e startups, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, com foco em cidades inteligentes.

Ao longo do ano de 2020, American Tower e seus parceiros promoveram a capacitação de mais de 400 pessoas para o uso da tecnologia LoRaWAN, e desenvolveram mais de 35 projetos em diferentes verticais, incluindo agronegócios, cidades inteligentes e sustentabilidade. Na ampliação desta estratégia, a empresa anuncia o fechamento da parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) que abrigará o primeiro Centro de Referência em IoT na capital mineira. A cooperação entre as instituições tem como objetivo disseminar o conhecimento de tecnologias, desenvolver negócios e grande foco em promover a inclusão social.

“Enxergamos grande potencial no mercado brasileiro, onde estamos posicionados como viabilizadores de projetos sustentáveis e de inovação social, que retornam como benefício para a população, e de conectividade IoT com presença em todo o território nacional, para incentivar novos negócios”, reforça Laper. “O que marca estes dois anos de atuação é termos hoje no Brasil uma das mais relevantes redes comerciais públicas de IoT do mundo na tecnologia, tanto em termos de cobertura quanto maturidade de parceiros, ecossistema e casos de uso”, complementa.

LoRaWAN

LoRaWAN é a tecnologia de rede que habilita a comunicação entre objetos (“coisas”) em grandes distâncias, com baixo custo, baixo consumo de energia e pouco tráfego de dados. Ciente da demanda, a American Tower atua nessa cadeia de valor oferecendo essa tecnologia, que já é utilizada por mais de cento e quarenta operadoras e países, por meio de seus distribuidores. O executivo ressalta ainda que a rede possui o modelo de cobertura estendida, que permite que clientes possam expandir a cobertura de rede em áreas específicas como, por exemplo, fazendas e ambientes industriais, de acordo com suas necessidades, com continuidade de tráfego entre a cobertura estendida e a Rede ATC.

American Tower do Brasil

A American Tower do Brasil, subsidiária da American Tower Corporation, um dos maiores fundos de investimentos imobiliários globais, é proprietária independente, operadora e desenvolvedora de infraestrutura multicliente para comunicações e transmissão sem fio. Nosso portfólio conta com mais de 19 mil pontos de comunicações no Brasil, uma operação de fibra ótica em Minas Gerais e uma rede nacional para internet das coisas (IoT) que usa a tecnologia LoRaWAN™. E, em todo o mundo, opera cerca de 180 mil estações de comunicação sem fio.

A sede da American Tower do Brasil está localizada em São Paulo, e sua matriz está localizada em Boston, Massachusetts, EUA. A American Tower Corporation possui operações em todo o território americano, e também na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru, México, Alemanha, França, Gana, Índia, Nigéria, Quênia, África do Sul, Uganda, Burkina Faso e República do Níger.

Para mais informações sobre a American Tower, visite: www.americantower.com/.