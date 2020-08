Pró-Trabalho oferece auxílio e acompanhamento social

Depois de dois anos de aprendizado prático e teórico no Pró-Trabalho, a meta de quem deixa o programa é tentar a reinserção no mundo do trabalho. E para que ninguém precise fazer isso sozinho, a Prefeitura de São José dos Campos está oferecendo acompanhamento social e inclusão produtiva para todos que concluíram o programa.

Tudo começa com uma reunião realizada antes do encerramento da bolsa. Neste encontro, que conta com a participação de profissionais das secretarias de Apoio Social ao Cidadão e Inovação e Desenvolvimento Econômico, os bolsistas falam sobre a respectiva participação no programa, recebem orientações sobre como fazer um currículo eficiente, a maneira correta de se comportar numa entrevista e também são alertados para a importância de manter contatos como e-mail e telefone sempre atualizados.

Na sequência, um profissional da assistência social fala sobre o Cadastro Único, bem como dos benefícios que podem auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade até a inclusão profissional.

Um representante do PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador) explica sobre o processo para concorrer as vagas e a atualização trimestral do currículo.

Pró-Trabalho

Edivaldo Oliveira dos Santos, 54 anos, que vai deixar o Pró-Trabalho em agosto, aprovou o acompanhamento. “Recebi várias informações que não sabia sobre o Cadastro Único, conheci o trabalho Cras. Esse acompanhamento vai ser muito importante pra gente.”

Até o momento, 156 pessoas já foram convocadas para a reunião de acompanhamento.

Assistência Social

Depois do encontro, os bolsistas são encaminhados ao Serviço de Proteção Básica realizado pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Na unidade, eles são orientados sobre o Cadastro Único e já são incluídos (caso ainda não estejam) além de receber orientações sobre os benefícios de transferência de renda e outros serviços oferecidos pelo Cras.

Mesmo aqueles que não comparecem a reunião inicial, o Cras entra em contato para que seja oferecido o acompanhamento.

Trabalho

Aqueles que concluírem o Pró-Trabalho bem avaliados pelos respectivos supervisores também serão cadastrados e encaminhados para entrevistas nas vagas disponíveis no PAT, isto de acordo com o ranking de melhor desempenho durante o programa.

Qualifica

Quem passa pelo Pró-Trabalho tem a oportunidade de participar de vários cursos. Após concluir o programa, os bolsistas poderão dar continuidade à qualificação profissional por meio do Programa Qualifica que oferece cursos de qualificação e preparação para o mercado de trabalho.

Acessuas Trabalho

Mesmo após deixar o Pró-Trabalho, os bolsistas poderão participar das atividades desenvolvidas pelo Acessuas Trabalho, programa que tem como premissa preparar pessoas em situação de vulnerabilidade para o mundo do trabalho.

Pró-Trabalho

Coordenado pelas secretarias de Apoio Social ao Cidadão e Inovação e Desenvolvimento Econômico, o Pró-Trabalho já convocou mais de 2 mil pessoas, oferecendo oportunidades e cursos de qualificação com o intuito de preparar os bolsistas.

Até o momento, 156 pessoas já foram convocadas para a reunião de acompanhamento – Foto: Divulgação