Curta-metragem para mercado imobiliário é novo método de negócios

A ação é única no Brasil, feita em Alphaville, região nobre de São Paulo

O primeiro curta-metragem para o mercado imobiliário foi produzido pela Castaño Martorani Real Estate, que há cinco anos traz imóveis internacionais para o brasileiro que busca investir em moradia de alto padrão em outros países. Com direção de Felipe Cury – renomado diretor de cinema, a proposta do filme com duração de pouco mais de três minutos é apresentar toda a extensão da mansão em Aphaville, com o objetivo de demonstrar o projeto vanguardista e a exclusividade que há na residência de luxo, além de realizar uma imersão no ambiente.

Essa nova abordagem de apresentar o quão especial é a residência também foi desenvolvida por conta da pandemia do novo coronavírus, que atingiu de forma intensa o mercado imobiliário, especialmente por conta da impossibilidade de visitação nos imóveis e uma negociação mais próxima ao cliente, o que não era usual. “Por conta dessas impossibilidades e também para mostrar todo potencial do imóvel, decidimos nos reinventar e encontramos no espaço virtual a oportunidade de negócios”, esclarece Leandro Castaño Martorani, fundador da empresa.

De acordo com economistas, a atividade virtual e a digitalização dos processos auxiliaram efetivamente o segmento de compra e venda de imóveis a se manter ativo durante o primeiro trimestre de 2020, que foi a época de maior preocupação e incertezas.

Para assistir ao curta-metragem, acesse: