Hotel Nacional é palco de ação para o lançamento do novo álbum deMcCartney – McCartney III

Com as honras do trio Melim, que interpretou a música Winter Bird/When Winter Comes, a ação aconteceu sob a paisagem exuberante da obra arquitetônica de Oscar Niemeyer e o mar majestoso do Rio de Janeiro

A Amazon Music lançou a campanha de arte urbana #12DaysOfPaulmais inspirada no novo álbum de Paul McCartney, intitulado McCartney III, que será lançado pela Universal Music no dia, 18 de dezembro. O novo álbum solo em que o artista toca e assina todas as composições, na mesma roupagem dos álbuns lançados nos anos de 1970 e 1980. As cidades que receberão a campanha são Londres, Los Angeles, Cidade do México, Sydney, Toronto, Berlim, Nova York, Tóquio, Chicago, Paris, Liverpool e no Rio de Janeiro, mais precisamente tendo como palco o Hotel Nacional.

Paul McCartney

Para marcar a data, vários artistas ao redor do mundo estão interpretando suas canções. No Brasil, o trio Melim foi o escolhido e tem encantado a web com sua interpretação da música Winter Bird/When Winter Comes. O palco para a ação foi o icônico Hotel Nacional no Rio de Janeiro, no último dia 13 de dezembro. A escolha do local é uma menção à representatividade do país, uma vez que o empreendimento, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, também foi tombado como Patrimônio da Humanidade em 1998. Todo seu paisagismo tem a chancela de Burle Marx, considerado um dos principais paisagistas do século.

#12DaysOfPaulmais



Hotel Nacional

Fundado em 1972, pelo empresário José Tjurs, o local é uma referência no seu segmento e um ícone da cidade do Rio de Janeiro. Em 1995, o empreendimento foi fechado e assim permaneceu por 20 anos. Em 2018, ele foi reaberto sob a chancela do grupo Meliá Hotels International, que encerrou suas operações após quinze meses. Assim, em 2019, o Hotel Nacional foi reinaugurado em grande estilo pelo grupo WAM Hotéis e Resorts. As obras de repaginação pelas quais o hotel passou primam pelo conforto e itens de diversão para a família, atendendo a um público cada dia mais exigente. Hoje, o Hotel Nacional é considerado o mais moderno da América Latina e um dos mais importantes hotéis da cidade do Rio de Janeiro.

WAM

Fundada no ano de 2013, a WAM é especializada na comercialização e incorporação de empreendimentos turísticos com conceito de multipropriedade e através da WAM Hotéis e Resorts administra pousadas, resorts e hotéis em quatro estados: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.Dentre as comercializadoras de multipropriedade do país, apenas a WAM possui a certificação ISO 9001, responsável por atestar a gestão de qualidade processual de uma empresa. Também é a única que possui o certificado GPTW – Great Place To Work, premiação que confere o título dos melhores lugares para se trabalhar por classificação dos segmentos de trabalho e neste ano se tornou a maior comercializadora do mundo em seu segmento. Possui mais de 3.000 colaboradores e atua em 14 destinos no Brasil todo.

