4 dicas para se tornar um youtuber de sucesso em 2022

Com mais de um bilhão de usuários e mais de 500 horas de vídeo carregados a cada minuto, o YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa da Internet. E, quando se trata de marketing, ter um canal no YouTube é inestimável.

Com mais de 1,86 bilhão de usuários, o YouTube é hoje a maior ferramenta de geração de audiência do mundo.

No entanto, não é uma opção apenas para empresas, muito pelo contrário. Há anos o YouTube atrai pessoas que desejam produzir conteúdo em vídeo e ganhar dinheiro com isso.

Então, se você deseja se tornar um youtuber de sucesso ainda é 2022, saiba que sim, é possível conseguir isso.

Porém, para que consiga se destacar é importante investir em algumas estratégias. Neste artigo, daremos algumas dicas importantes para que você consiga criar seu canal e se tornar um youtuber de sucesso. A criação de site pode ser um bom investimento, por exemplo.Confira!

Como se tornar um youtuber de sucesso

Aqui estão algumas dicas importantes e que poderão te ajudar a se tornar um youtuber de sucesso ainda em 2022.

1. Crie seu canal com o Google

A primeira dica é óbvia, mas precisa ser dita. Para ser um youtuber de sucesso você precisa criar seu canal com sua conta Google.

Você não precisará de um telefone ou computador específico, basta seguir as etapas abaixo e estará pronto para começar.

Em primeiro lugar, faça login no Youtube com sua conta do Google. Depois, vá para YouTube.com e clique na opção “Entrar”, após o qual você será solicitado a inserir seu ID e senha do Gmail.

Se você já tem uma conta no YouTube, clique no ícone do usuário no canto direito da tela. Em seguida, clique na opção “Configurações” no menu suspenso.

Como o Google é proprietário do YouTube, o menu suspenso acima é para sua conta do Google e também para sua conta do YouTube.

Em seguida, você será redirecionado para a visão geral da sua conta. Selecione o link “Criar um novo canal” na guia “Seu canal do YouTube”.

Feito isso, você precisará criar o nome do seu canal e fazer as configurações que forem solicitadas, até que possa carregar seus vídeos.

2. Escolha o tema do seu canal

Se você quiser se tornar um YouTuber neste ano, precisará escolher um nicho.

Um nicho é basicamente um grupo de pessoas que compartilham o mesmo hobby ou que procuram satisfazer as mesmas necessidades.

Alguns exemplos de nicho são:

Jogos;

Maquiagem;

Esportes;

Música.

Mas o verdadeiro segredo para fazer sucesso no YouTube é focar em um nicho muito pequeno.

Os nichos acima são muito amplos e competitivos, você quer ir mais fundo do que isso e aprofundar ainda mais. É como dar um zoom e encontrar aqueles pequenos nichos que estão dentro de cada nicho amplo.

O truque aqui é encontrar um nicho específico sobre o qual você gostaria de falar e para o qual possa criar conteúdo suficiente.





3. Prepare-se

Agora você precisa começar a pensar no seu equipamento. As coisas básicas que você vai precisar são:

Câmera; Microfone; Iluminação.

De todos os três, provavelmente os dois últimos são os mais importantes.

Câmera

A maioria dos recém-chegados pensa que precisará gastar milhares em câmeras para gravar vídeos de boa qualidade.

A verdade é que você pode começar pela câmera do seu celular. Na verdade, eu recomendo fazer isso porque você pode testar primeiro e ver se você gosta de gravar vídeo antes de investir dinheiro.

Se você combinar uma câmera de telefone decente com boa iluminação, poderá criar vídeos em Full HD com boa aparência para o YouTube.

Basta pegar um tripé para sua câmera e você pode começar a gravar vídeos. Você deve pensar mais sobre os outros equipamentos que vai precisar.

Microfone

Se as pessoas não conseguirem ouvi-lo bem, elas não assistirão ao seu vídeo.

É simples assim.

Os microfones também não são caros, você pode obter um barato, que é melhor que o do seu telefone.

Iluminação

Se você está apenas começando a gravar vídeos, a primeira coisa que você vai subestimar é a iluminação.

A razão é que as câmeras precisam de muito mais luz do que nós para poder “ver” e capturar imagens nítidas.

Geralmente, você deve se sair bem se tiver uma casa iluminada e filmar durante o dia, mas possuir um kit de iluminação permitirá que você grave sob qualquer condição de luz natural.

Além disso, os kits de iluminação são bastante acessíveis, por exemplo, na Amazon – muito mais acessíveis do que uma boa câmera.

4. Comece a gravar e publicar seus vídeos

Então, você conhece seu nicho e tem seu equipamento, agora pode começar a procurar assuntos para seus vídeos.

O que você pode ensinar as pessoas a fazer em seu nicho? Comece a criar vídeos úteis e não tente torná-los perfeitos no começo. Quando você está começando, você deve se concentrar apenas em praticar a conversa com uma câmera.

Vai parecer estranho no começo, mas você vai lentamente começar a se tornar melhor nisso.

Não desanime se você estiver realmente lutando, ninguém nasceu com uma boa presença de câmera. Pode ser embaraçoso no começo, mas você se acostumará.

E certifique-se de que, ao gravar vlogs, você o faça com segurança e cumpra todas as leis do país.

Além disso, você precisará começar a praticar suas habilidades de edição e design de miniaturas. Estas são duas coisas que você vai aprender de uma forma ou de outra.

Conclusão

As dicas que citamos acima são apenas algumas das principais para se tornar um youtuber de sucesso.

Além delas, também é importante que você aprenda estratégias para divulgar seu canal no YouTube e ganhar dinheiro.

Esperamos que tenha gostado do conteúdo e desejamos sucesso na criação do seu canal.