Agência Pilares destaca-se com a repaginação do site da WFlow

Visual impactante, design responsivo, melhor navegabilidade e mecanismos que otimizam a taxa de conversão. Essas são as principais características do novo site da WFlow – escritório Private especializado em Assessoria Financeira e Patrimonial credenciado à XP Investimentos. Reformulado pela agência Pilares Relações Públicas, a plataforma segue com o propósito de proporcionar uma experiência marcante, segura e agradável aos usuários.

Agência Pilares

Entre as principais mudanças, está o formato de acesso ao site, que traz o conceito Mobile First. “A repaginação se fez necessária para atender ao público que hoje faz tudo pela tela do celular. Portanto, é imprescindível que nossos parceiros acompanhe as novas demandas e tendências tecnológicas do mercado. Desta maneira eles podem oferecer uma experiência digital bem mais completa para seus clientes”, explica a CEO da Pilares, Michelle Laboissiere.

Outras vantagens do novo portal estão no design, que ganhou uma versão mais moderna; na valorização das categorias de produtos, que ficaram muito mais intuitivas e mais integradas com as redes sociais da WFlow.

Conceito.

Para desenvolver o novo website, foi dedicado uma série de estudos que incluíram mapeamento das principais necessidades do setor, além do desenho de um layout que estivesse em harmonia com a comunicação atual da marca, incluindo fatores intrínsecos à nova realidade virtual, que garantem a performance do site para gerar mais tráfego.



Para complementar todas essas novidades, o novo site também irá manter os clientes informados com conteúdos periódicos relacionados ao mercado financeiro nacional e internacional.

WFlow

Ficha Técnica:

Produto: Site Institucional

Agência: Pilares RP

Relações Públicas: Michelle Laboissiere

Designer Gráfico: Lucas Cassimiro

Aprovação: Ricardo e Paulo Saad