Band cresce 400% em audiência e alcança 6,4 pontos na estreia da Fórmula 1

– Emissora conquistou o primeiro lugar no Trendig Topics do Twitter

– Facebook e Instagram tiveram 3,2 milhões de impressões

– Bandplay registrou 65% de novos usuários

A Band registrou significativos índices de audiência na estreia da Fórmula 1 nesse domingo (28), das 12h07 às 13h40, conquistando o primeiro lugar do Trending Topics Brasil do Twitter. Segundo dados consolidados do Kantar Ibope Media na Grande São Paulo, a transmissão narrada por Sergio Mauricio, com comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone, e reportagens de Mariana Becker direto do Bahrein alcançou pico de 6,4 e média de 5,2 pontos com share de 11,2%.

Band

A Band cresceu 400% em audiência com a transmissão e conquistou o terceiro lugar por 37 minutos. Em vários momentos, a emissora ficou próxima à vice-liderança.

Portal da Band

No Portal da Band, a transmissão também apresentou números expressivos. Durante a corrida, foram 870 mil páginas views (número de vezes que uma página na internet é visualizada por algum servidor) e 265 mil visitantes únicos. Ao longo do fim semana, os conteúdos de Fórmula 1 tiveram 1,3 milhões de page views e 525 mil de visitantes únicos.

Bandplay

O Bandplay registrou 65% de novos usuários, a maioria na faixa de 25 a 34 anos. Só no domingo (até às 20h13), foram contabilizados 23.009 novos cadastros. Até o momento, a plataforma conta com 76.820 usuários.

No Facebook e Instagram, foram 3,2 milhões de impressões com 173 mil engajamentos nas redes sociais da Band com a F1. Já no Twitter, a emissora contabilizou 62 mil tweets sobre F1 na Band e BandSports, com 28 mil usuários usando a #F1naband, ou seja, 45% das menções do Twitter citaram a Band, o que levou o canal à liderança do Trending Topics Brasil.

Fonte: Kantar IBOPE Media | GSP| MW | Rat%, Sh%, Rch# patamar) | Total Dom. indiv. | Aut Fórmula 1 Vivo GP BAHREIN 28/03/21 l Comparativo faixa 12h07/13h40 dos 3 domingos anteriores

Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band, e Cris Moreira, diretor geral comercial-Crédito:Rafael Cusato/Band

Transmissão exclusiva

Após 41 anos, o Grupo Bandeirantes voltou a exibir a Fórmula. O ‘esquenta’ para o treino classificatório do GP do Bahrein começou já no sábado (27), com o retorno do Band Esporte Clube à grade de programação sob o comando de Cris Dias. Às 11h55, o público acompanhou ao vivo a definição do grid de largada com um time especializado: o narrador Sergio Mauricio se uniu aos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone para mostrar todos os detalhes do mundial.

Felipe Giaffone, Glenda Kozlowski, Sergio Mauricio, Reginaldo Leme e Max Wilson-Crédito:Rafael Cusato/Band

Fórmula 1

No domingo (28), o Show do Esporte chegou com um cenário totalmente repaginado destacando tudo sobre o GP do Bahrein. A atração recebeu Nelson e Nelsinho Piquet ao vivo e contou com uma entrevista por videochamada com Felipe Massa, além de flashes ao vivo de Mariana Becker direto do autódromo e a participação da equipe de transmissão, formada pelo narrador Sergio Mauricio e pelos comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson.

Após a vitória de Lewis Hamilton, o Show do Esporte seguiu na pista com Elia Júnior e Glenda Kozlowski.

BandNews FM

A BandNews FM também transmitiu o evento no domingo, das 11h20 às 14h20. A narração foi de Odinei Edson, com comentários de Alessandra Alves, Luis Fernando Ramos, Castilho de Andrade e Fábio França.

Mariana Becker irá acompanhar todas as corridas da Fórmula 1 in loco-Crédito: Divulgação/Vira Comunicação

Grupo Bandeirantes

O Grupo Bandeirantes anunciou em fevereiro o acordo para a exibição exclusiva do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até o final de 2022. O contrato prevê a cobertura das 23 provas do calendário do circuito na TV aberta, enquanto os treinos classificatórios irão ao ar no canal pago BandSports, que trará ainda as disputas da Fórmula 2 e da Fórmula 3.