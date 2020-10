MINISTÉRIO DO TURISMO, BAYER E EVOLUIR APRESENTAM O PROJETO NAU DOS MESTRES, QUE CHEGA A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA FORMAR PROFESSORES DA REDE PÚBLICA

Aprender ciências de uma forma diferente e criativa: essa é a missão do Nau dos Mestres, que chega a São José dos Campos, para formar 30 educadores da rede pública de ensino com o objetivo de estimular o aprendizado científico e artístico de forma lúdica e criativa, trabalhando juntamente às habilidades socioemocionais dos alunos como: protagonismo, colaboração, autonomia e empatia por meio dos saberes da ciência. A primeira etapa das atividades já teve início com a entrega dos naus e a primeira formação, realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com patrocínio da Bayer e executada pela Evoluir em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos.

O Nau dos Mestres é um móvel, feito de madeira, composto por quatro mestres: Merlim, Leonardo da Vinci, Apolo e Gaia. A caixa do mestre Merlim aborda temas relacionados à química e física; Leonardo traz experiências ligadas à geometria, aerodinâmica e movimentos; o mestre Apolo trabalha temas relacionados à energia e à luz; enquanto Gaia tem sua temática ligada aos ciclos e elementos da vida, preservação da natureza e biologia. Além das caixas, cada escola recebeu 35 livros de cada mestre — Plano pedagógico para o educador e um kit de Cds de audiodescrição dos livros, indicados para alunos cegos ou parcialmente cegos, tudo isso completa o acervo e apresenta os experimentos na forma de desafios. A cada história, surge um novo desafio que os alunos devem cumprir e, assim, aprender de forma prática e lúdica conceitos de física, matemática, história, geografia, química e biologia.

O projeto pedagógico do Nau dos Mestres está organizado de acordo com temas estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), como Meio Ambiente, Trabalho e Consumo, Sexualidade, Ética, Saúde e Pluralidade Cultural. Toda a metodologia segue os princípios da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que busca envolver a criança em um ambiente de investigação e busca por solução de problemas, tornando-a protagonista de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.

” O projeto Nau dos Mestres é um excelente exemplo de iniciativa que reflete nosso propósito com a ciência. Com ele, apoiamos a comunidade desenvolvendo multiplicadores capazes de ensinar de novas formas a base de um conhecimento tão essencial” afirma Jaime Oliveira, Líder de Assuntos Públicos e Sustentabilidade na Bayer Brasil.

O programa é dividido em 3 principais etapas – entrega dos naus, formação dos educadores e celebração com certificação dos participantes e avaliação – que foram adaptadas para o ambiente online, por conta da quarentena. Neste momento, os educadores já receberam os naus e estão dando início a primeira formação, que contará com três módulos.

“Quando o ensino incentiva a autonomia, os estudantes podem investigar com curiosidade aguçada e sem medo de errar, isso com certeza faz muita diferença no aprendizado como um todo. Nós acreditamos que a educação deve ter caráter integral, considerando os aspectos socioemocionais e buscando engajar a comunidade escolar de forma colaborativa e multidisciplinar”, afirma o coordenador de projetos educacionais da Evoluir, Junior Ribeiro.

Bayer

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar pessoas apoiando-as para superar os maiores desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional. Além disso, a companhia visa criar valor por meio da inovação e crescimento. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e a marca Bayer representa confiança, credibilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2019, com cerca de 104 mil colaboradores, obteve vendas de € 43.5 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2,9 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 5,3 bilhões. Para mais informações, acesse www.bayer.com.br.

Nau dos Mestres

Evoluir

A Evoluir é uma empresa educacional com um forte propósito social. Com mais de 20 anos de experiência, é especialista no desenho e execução de projetos em educação, cultura e meio ambiente. Assessora organizações públicas e privadas nos seus investimentos sociais, de forma segura e eficiente. Atua em todas as regiões do Brasil por meio de investimento direto, editais e leis de incentivo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Conta com quatro áreas de negócios – Projetos Educacionais, Formação Continuada, Eventos Educacionais e Editora Evoluir – que já beneficiaram mais de 500 mil pessoas por meio de parcerias com o poder público e iniciativa privada.

