Sony apresenta nova TV 8K com som tridimensional e que se adapta ao ambiente

A novidade oferece som e imagem que, aliados à inteligência artificial, impressionam em cada detalhe, além de possuir um belíssimo design

A Sony amplia sua linha de TVs Premium XBR trazendo ao mercado sua nova TV 8K, a XBR-75Z8H. A novidade chega equipada com tela 8K HDR¹ e iluminação backlight Full Array LED, oferecendo imagens muito mais realistas e brilho incomparável. Outro ponto de destaque é o sistema Acoustic Multi-Audio – uma exclusividade da Sony – que traz uma montagem diferenciada dos alto-falantes e proporciona potência e som muito mais imersivo. Com a nova tecnologia Ambiente Optimization, o aparelho consegue escolher automaticamente os melhores ajustes de som e imagem para cada tipo de ambiente, e além disso, essa TV leva o selo “Ideal para o PlayStation® 5” – estando pronta para a nova era de jogos que se inicia com o novo console da Sony.

Durante a pandemia, o lar ganhou um novo significado para os consumidores brasileiros, que passaram a investir em automação residencial e tecnologias de ponta para usufruir com a família de um ambiente ainda mais aconchegante. Dados do GFK mostram que houve um aumento significativo das vendas de TVs e o mercado de telas grandes – acima de 70 polegadas – cresceu mais de 80% em relação a 2019. A busca por novas tecnologias, como a resolução 8K, também teve um aumento superior a 200% em comparação a 2019.

“Enquanto a normalidade parece ainda estar distante, o impacto da pandemia vai consolidando mudanças em todos os setores. Assim, percebemos que as pessoas passaram a investir mais na busca de conforto e de experiências que possam ter em seus lares. Sendo a TV o centro de entretenimento das famílias, é onde percebemos um aumento de trocas por modelos mais sofisticados. Por isso ampliamos o nosso portfólio trazendo ao Brasil a XBR-75Z8H, uma tela com alta especificação, que se integra facilmente aos sistemas de automação e que vai atender aos consumidores mais exigentes”, explica Walter Sinohara, Gerente de Marketing de TV na Sony Brasil.

XBR-75Z8H

Confira as principais inovações da XBR-75Z8H, a mais nova experiência cinco estrelas em som e imagem da Sony.

Selo ideal para PS5

Os fãs de PlayStation® podem comemorar! A XBR-75Z8H foi desenvolvida para dar total suporte à nova plataforma PlayStation® 5. Além disso, ela é compatível² com jogos na resolução 4K com 120 fps e 8K com 60 fps, uma novidade no mundo dos games que surge com a nova geração de consoles. Com esta TV, é possível sentir a ação acontecendo ao seu redor enquanto joga, com uma incrível qualidade de imagem e som envolvente.

Som de cinema

A experiência das melhores salas de cinema diretamente na sua casa. Com o inovador sistema Acoustic Multi-Audio, a XBR-75Z8H traz uma montagem diferenciada dos alto-falantes que adicionam mais colunas de som ao redor da tela, com isso você sente realmente o som vindo do centro da tela, sincronizado com o movimento das imagens, oferecendo uma nova experiência de som mais imersiva e compatível com o padrão Dolby ATMOS. A tecnologia também vai deixar ainda as partidas com o novo Playstation® 5 mais emocionantes, proporcionando ao usuário uma completa imersão nos seus jogos preferidos.

Imagens com detalhes impressionantes

Para atender aos padrões de qualidade excepcionalmente altos do 8K, esta TV possui o processamento 8K X-Reality PRO que trabalha com um banco de dados exclusivo para que cada cena seja analisada e aprimorada, encontrando o ajuste mais preciso para cada tipo de imagem e entregando detalhes perfeitos. Isso significa que a TV irá entregar qualidade 8K mesmo em conteúdos gravados em 4K.

Esta TV vem equipada com o Processador X1 Ultimate, que trabalha como uma placa de vídeo de 14 bits, recalibrando os conteúdos para aproveitar ao máximo a tela de alta qualidade. Além disso, o incomparável poder de processamento da TV permite trazer a verdadeira criação do diretor do filme para sua tela, com modo exclusivo de calibração para Netflix. O produto também é capaz de ajustar automaticamente a imagem e o som ao ambiente, tudo graças à tecnologia exclusiva de otimização do ambiente baseada em inteligência artificial da Sony.

Conectividade

A novidade possui ainda a plataforma AndroidTV – sistema operacional simples e intuitivo – que conta com mais de 800 apps disponíveis e é compatível com Smartphones Android e iOS. Graças ao Google Assistente integrado, a XBR-75Z8H realiza pesquisas na internet³ e pode ser utilizada para baixar aplicativos com jogos, filmes, músicas e ainda deixa a casa muito mais inteligente com a possibilidade de controlar o sistema de automação ou outros dispositivos compatíveis com Google Home⁴.

A XBR-75Z8H está disponível em 75 polegadas e terá venda exclusiva no canal BeSony e também na loja online da Sony Brasil, com preço de R$31.578,94.

¹A tecnologia 8K dos televisores Sony possui resolução de 7.680 pixels na horizontal × 4.320 pixels na vertical, com todos os pixels com as cores RGB (Vermelho Verde e Azul).

² Para jogar com imagens 4K a 120fps ou 8K a 60 fps é necessário um console PS5™ e um jogo de que suporte à tecnologia. O suporte à tecnologia de imagem 4K a 120fps estará disponível através de uma atualização de firmware futura no televisor.

³ Serviços de rede, de conteúdo, do sistema operacional e de software deste produto podem estar sujeitos a termos e condições específicas, podendo ser alterados, interrompidos ou descontinuados a qualquer momento, e, ainda, exigir taxas, registro e informações de cartão de crédito. Consulte o manual de instruções e os contratos de serviço para mais informações.

⁴ Verifique a compatibilidade dos produtos de automação com o padrão Google Home e Google Assistente.

“PlayStation”, “PS5” e “DualSense” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Interactive Entertainment Inc.

TV 8K

Sony TV 8K

Sony

Fundada em 1946, a multinacional japonesa é a única empresa capaz de oferecer entretenimento completo ao consumidor. Dentro do conceito ‘Somos Sony’, a companhia produz muito mais que eletrônicos: cria conteúdo que envolve músicas, filmes, seriados e games, até os mais avançados equipamentos de áudio e processamento de vídeo, entregando experiência premium através de eletrônicos de alta qualidade, confiança e durabilidade.



A empresa tem reforçado, ao longo dos anos, o seu conceito premium com a linha de TVs XBR, sinônimo do que há de mais avançado em tecnologia do mundo. Recentemente, a Sony também lançou mundialmente o já consagrado fone de ouvido WH-1000XM4, que inova ao trazer a tecnologia de Noise Cancelling com geolocalização e usa inteligência artificial para entender os gostos do consumidor. A companhia também resgatou a icônica marca Muteki com sua nova linha de mini systems, tendo uma solução completa de modelos torre e os tradicionais com 3 ou mais caixas. A Sony acumula ainda, o orgulho de apresentar um crescimento a longos passos na categoria Alpha, contando com modelos premiados como a A7III.



No país, a divisão de eletrônicos da companhia mantém sede e fábrica na Zona Franca de Manaus e escritório em São Paulo. Todos os produtos disponíveis no Brasil podem ser encontrados na loja virtual da marca: www.sony.com.br/loja.