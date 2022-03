ALLIANZ PARQUE REVOLUCIONARÁ EXPERIÊNCIAS DO PÚBLICO COM NOVA ILUMINAÇÃO

Serão instaladas 180 luminárias LED Philips conectadas ao sistema Interact Sports, da Signify, que impactarão diretamente na forma como os jogadores e o público – seja em dias de jogos ou shows – interagem com a Arena

Esse é mais um investimento do Allianz Parque em prol da sustentabilidade e de novas experiências, proporcionando shows de luzes durante as partidas, eventos e dia a dia

A instalação acontecerá no segundo semestre de 2022

O Allianz Parque segue fazendo investimentos para, cada vez mais, entregar experiências diferenciadas e únicas às pessoas que frequentam a Arena. Portanto, buscando inovação e sustentabilidade, sem deixar de lado qualidade e boa hospitalidade, o Allianz Parque anuncia a troca de toda sua iluminação de campo para iluminação conectada Interact Sports, da Signify, empresa líder mundial em iluminação. As instalações acontecerão no segundo semestre de 2022.

LED Philips

O novo ecossistema será composto de 180 luminárias LED Philips de altíssimo fluxo luminoso, que vão proporcionar uma eficiência energética estimada em 54%, adequação à nova normatização da CBF, além do acendimento instantâneo das luzes, diferentemente do modelo convencional de lâmpadas metálicas, que leva 15 minutos para chegar em seu funcionamento ideal. Tudo isso resulta em uma melhora na qualidade da luminosidade nas áreas do gramado e arquibancadas, fazendo com que o ambiente fique mais confortável aos olhos dos jogadores, do público e também ao longo das transmissões televisivas.

Pioneira no Brasil, essa mudança coloca o Allianz Parque como o primeiro estádio no país a contar com a tecnologia de iluminação dinâmica Interact Sports, que, não só pode, como irá muito além no quesito entretenimento. Graças a este sistema da Signify, será possível criar experiências imersivas únicas por meio da iluminação, com diferentes cenas e efeitos, proporcionando verdadeiros shows de luzes. Será um atrativo a mais para todos aqueles que visitarem a Arena no período noturno, seja em um jantar nos restaurantes dentro das dependências com visão para o gramado, no Tour ou até mesmo em shows. A Sociedade Esportiva Palmeiras também entra como parceira nesse projeto, fazendo com que os torcedores experimentem uma nova forma de interagir e assistir aos jogos em cada partida.

É esperado um retorno de investimento para o Allianz Parque em um prazo de até 05 anos, considerando uma redução de gastos estimada em até 73%. Essa redução se deve ao menor consumo de energia elétrica e ao baixo custo na manutenção dessa solução, –que além de proporcionar a redução do volume de luminárias (atualmente são 274 refletores e com o projeto passarão a ser 180), possibilita gestão da manutenção através de software.

Cláudio Macedo, CEO da WTorre Entretenimento

“Estamos buscando, em parceria com o Palmeiras, incrementar a experiência no Allianz Parque e aumentar a nossa eficiência operacional. As luminárias Philips com solução Interact da Signify nos permitem atacar ambos, entregando uma excelente qualidade de performance para o match day e show de luzes em qualquer evento, com baixa manutenção e baixo consumo de energia, algo fundamental para atingirmos nossos objetivos de sustentabilidade na WTorre Entretenimento“, acrescenta Cláudio Macedo, CEO da WTorre Entretenimento.

Sergio Costa, Presidente da Signify no Brasil

“Nós da Signify estamos extremamente contentes com a parceria com o Allianz Parque firmada com o intuito de oferecer uma iluminação de ponta e qualidade padrão mundial para um campo que já foi e será palco de vitórias históricas“, comenta Sergio Costa, Presidente da Signify no Brasil. “Este é o primeiro estádio brasileiro a receber a tecnologia Interact Sports, responsável por aprimorar a experiência do público, seja durante as partidas de futebol ou shows e eventos realizados, tudo isto utilizando o que há de mais tecnológico em iluminação conectada, combinando economia de energia, gerenciamento em tempo real e iluminação bioadaptável para maior bem-estar dos atletas“, completou Costa.

Allianz Parque

A inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, transformou o mercado de entretenimento no Brasil ao criar um espaço único no país, em que a maior paixão nacional, o futebol, convive de forma harmônica com os shows das maiores bandas do mundo. Esse é um projeto gerido pela WTorre Entretenimento, com naming rights negociado com a Allianz Seguros.

WTorre Entretenimento

Novo braço de atuação do Grupo WTorre, conglomerado com mais de 40 anos de atuação no mercado de construção civil, responsável pela construção de mais de 8 milhões de metros quadrados no Brasil e no exterior e de algumas obras icônicas, como JK Iguatemi e Allianz Parque, bem como a reforma e revitalização do Parque do Povo. O novo negócio da empresa tem foco na gestão de venues e arenas multiuso e criação de conteúdos próprios de live entertainment.

Signify

Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtosPhilips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde o nosso IPO e fomos nomeadosIndustry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas naNewsroom, LinkedIn eInstagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor